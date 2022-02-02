Как супруг украинской певицы поздравил ее с днем рождения

Ирина Федишин похвасталась дорогим подарком от мужа на 35-летие instagram.com/irynafedyshyn

Во вторник, 1 февраля, известная украинская исполнительница Ирина Федишин отметила день рождения. По случаю 35-летия звезды сцены ее муж, продюсер Виталий Човнык, подготовил вместе с сыновьями Юрой и Олегом сюрприз.

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На своей странице в Инстаграм Ирина похвасталась роскошными подарками. Сначала имениннице вручили огромный букет тюльпанов и воздушные шарики в виде красных сердечек.

Позже Федишин опубликовала ролик, где она открывает большую коробку. В ней она находит путевку на Мальдивы.

А ближе к полночи певица поделилась еще одним видео, где ее семья поет «С днем рождения тебя!» возле праздничного торта.

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