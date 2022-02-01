Уле-Эйнар Бьёрндален и еще 5 рекордсменов по количеству золотых медалей зимних Олимпийских игр

Всего три дня осталось до торжественного открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине, которые продлятся до 20 февраля. За эти две недели соревнований мир спорта пополниться сразу 109-тью новыми обладателями титулов олимпийских чемпионов. Именно столько комплектов медалей будет разыграно в 15-ти видах спорта.

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Марит Бьёрген

Накануне старта «белой» Олимпиады Ivona решила вспомнить тех спортсменов, которые вошли в историю Игр как рекордсмены по количеству золотых медалей.

Самой титулованной участницей Зимних олимпийских игр на данный момент является норвежская лыжница Марит Бьёрген. Она восьмикратная олимпийская чемпионка. Кроме того, у спортсменки есть еще четыре серебряных и три бронзовых награды Игр. Марит получала медали во всех видах лыжных гонок (спринт, командный спринт, 30 км с раздельным стартом, эстафета, 15 км, 30 км, и скиатлон) и на всех Олимпиадах, в которых участвовала: в Солт-Лейк-Сити 2002 года, Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018.

Марит Бьёрген Getty Images

Уле-Эйнар Бьёрндален

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Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, как и его соотечественница Бьёрген, завоевал восемь золотых наград зимних Олимпиад. Однако, у мужчины на две бронзовые медали меньше. В его активе четыре серебра и одна бронза. Спортсмен также выигрывал на всех Играх, в которых принимал участие, начиная с Нагано-1998 и заканчивая Сочи-2014. Сейчас 48-летний Бьёрндален вместе с супругой Дарьей Домрачевой тренирует сборную Китая.

Уле-Эйнар Бьёрндален Getty Images

Бьёрн Дели

Еще один норвежский лыжник и еще один восьмикратный обладатель золота и четырёхкратный серебряный призер Игр. Чтобы завоевать 12 медалей, Дели понадобилось только три Олимпиады. Он участвовал в Альбервиле-1992, Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998.

Сейчас 54-летний Бьёрн занимается бизнесменом в сфере недвижимости и моды. Он выпускает лыжную одежду и снимается в собственном телешоу.

Бьёрн Дели Getty Images

Любовь Егорова

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Советская и российская лыжница Любовь Егорова на Играх 1992 года в Альбервиле получила три золотые и две серебренные награды. В Лиллехаммере-1994 спортсменка пополнила свою коллекцию еще тремя золотыми и одной серебренной медалями. Всего в активе Егоровой девять попаданий на олимпийский пьедестал.

Любовь Егорова Getty Images

Виктор Ан

Шорт-трекист Виктор Ан шесть раз выиграл зимние Олимпийские игры и еще дважды становился третьим. В Турине-2006 спортсмен завоевал три золота и бронзу для Республики Корея под именем Ан Хён Су. Но спустя 5 лет решился на переезд в Россию и смену имени. В Сочи-2014 года Виктор снова получил три золота и бронзу, но уже под других флагом.

Ан мог бы принять участие в Олимпийских играх-2018, однако его отстранили от участия в связи с российским допинговым скандалом. В данный момент 36-летний Виктор тренирует китайских спортсменов.

Виктор Ан Getty Images

Лидия Скобликова

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Единственной шестикратной олимпийской чемпионкой в истории конькобежного спорта является советская спортсменка Лидия Скобликова. Сначала атлетка завоевала два золота на Олимпиаде-1960 в американском Скво-Вэлли. А спустя четыре года стала абсолютной чемпионкой на Играх в австрийском Инсбруке. Скобликова выиграла все четыре дисциплины конькобежного спорта — дистанции на 500, 1000, 1500 и 3000 метров. При чем на трех из них она победила с олимпийским рекордом.

Лидия также принимала участие в Олимпийских играх в Гренобле в 1968 году, однако там она заняла шестое место на 3000 м и лишь одиннадцатое на 1500 м. 8 марта Скобликовой, которую болельщики в прошлом называли «Уральской молнией», исполнится 83 года.

Лидия Скобликова Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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