СМИ рассекретили, когда Регина Тодоренко объявит о второй беременности
В последнее время украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, все чаще появляется в нарядах свободного кроя. Такой выбор гардероба натолкнул поклонников звезды на мысль о том, что, возможно, она ждет второго ребенка. К тому же в Инстаграм-аккаунте Тодоренко давно не было свежфотографий в полный рост.
Читайте также: Звезда «Крепостной» вспомнила, как сбежала от первого мужаПодогрел слухи и телеграм-канал «Только никому», который слил в Сеть переписку журналистов. Один из участников диалога в соцсети заявил, что Регина уже продала новость о своей беременности и фотосессию российскому глянцу Hello!.
Эксклюзивный материал должен выйти в мартовском номере. А это значит, что Тодоренко придется скрывать округлившийся животик до выхода первого весеннего выпуска журнала.
Напомним, что Регина замужем за певцом Владом Топаловым. В 2018 году у них родился сын Миша. Тогда ведущая тоже долгое время не объявляла о том, что станет мамой.
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