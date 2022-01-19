По слухам, ведущая уже продала эксклюзивную новости одному из популярных журналов

В последнее время украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, все чаще появляется в нарядах свободного кроя. Такой выбор гардероба натолкнул поклонников звезды на мысль о том, что, возможно, она ждет второго ребенка. К тому же в Инстаграм-аккаунте Тодоренко давно не было свежфотографий в полный рост.

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Подогрел слухи и телеграм-канал «Только никому», который слил в Сеть переписку журналистов. Один из участников диалога в соцсети заявил, что Регина уже продала новость о своей беременности и фотосессию российскому глянцу Hello!.

Эксклюзивный материал должен выйти в мартовском номере. А это значит, что Тодоренко придется скрывать округлившийся животик до выхода первого весеннего выпуска журнала.

Регина Тодоренко беременна ©Телеграм-канал «Только никому…»

Напомним, что Регина замужем за певцом Владом Топаловым. В 2018 году у них родился сын Миша. Тогда ведущая тоже долгое время не объявляла о том, что станет мамой.

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