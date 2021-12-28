Узнайте, за сколько продан дом звезд

Известный британский музыкант и вокалист группы Coldplay Крис Мартин и его избранница актриса Дакота Джонсон продали особняк в Малибу, который они называли домом в прошлом году.

Читайте также: Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с Крисом Мартином после развода

Крис купил дом за 12,5 миллиона долларов всего 14 месяцев назад, а теперь он продал дом за 14,4 миллиона долларов, заработав огромную сумму в 1,9 миллиона долларов на продаже недвижимости.

Собственность площадью один акр включает в себя главный дом площадью 5300 квадратных футов и отдельно стоящий гостевой дом. В доме есть пять спален и ванных комнат, домашний кинотеатр, двухэтажная гостиная и столовая, кухня на открытом воздухе, костровище, бассейн, спа на возвышении и двухэтажный гостевой дом с собственной кухней и гостиной.

Отметим, музыкант купил еще один дом недалеко от старого. Этот был куплен за 14 миллионов долларов и имеет меньшую площадь – 3500 квадратных футов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Голое Рождество: Хайди Клум ошеломила откровенными фото

В маске и с арбалетом в руках: 19-летний парень пытался убить Елизавету II