Крис Мартин продал дом, в которым жил с Дакотой Джонсон: названа сумма
Известный британский музыкант и вокалист группы Coldplay Крис Мартин и его избранница актриса Дакота Джонсон продали особняк в Малибу, который они называли домом в прошлом году.
Читайте также: Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с Крисом Мартином после разводаКрис купил дом за 12,5 миллиона долларов всего 14 месяцев назад, а теперь он продал дом за 14,4 миллиона долларов, заработав огромную сумму в 1,9 миллиона долларов на продаже недвижимости.
Собственность площадью один акр включает в себя главный дом площадью 5300 квадратных футов и отдельно стоящий гостевой дом. В доме есть пять спален и ванных комнат, домашний кинотеатр, двухэтажная гостиная и столовая, кухня на открытом воздухе, костровище, бассейн, спа на возвышении и двухэтажный гостевой дом с собственной кухней и гостиной.
Отметим, музыкант купил еще один дом недалеко от старого. Этот был куплен за 14 миллионов долларов и имеет меньшую площадь – 3500 квадратных футов.
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