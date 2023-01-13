Украинская ведущая поделилась семейными кадрами

Лилия Ребрик показала, как подросли ее дочки от Андрея Дикого instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась новыми фотографиями с детьми по случаю всемирного дня дочери.

В Инстаграм знаменитость показала, как отметила в кафе этот праздник со старшей дочерью, 10-летней начинающей актрисой Дианой. Также звездная мама поделилась кадрами из семейного архива, где запечатлена и ее младшая дочь — 4-летняя Полина.

Отцом девочек является хореограф Андрей Дикий. Он был партнером Ребрик в единственном сезоне шоу «Танцы со звездами», который выходил на канале СТБ.

«Отмечаю со старшей всемирный день дочери! Младшую поцелую перед сном в макушку и еще раз поблагодарю мир за два своих величайших счастья», — написала в новой публикации Лилия.

Ранее стало известно, что единстенная дочь Элвиса Пресли, Лиза Мари Пресли умерла в 54-летнем возрасте.