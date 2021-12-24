Участник «Танцев со звездами» откровенно рассказал о личной жизни

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который в 2021 году в «Танцах со звездами» был партнером олимпийской чемпионки Ольги Харлан, поделился откровенными подробностями своей личной жизни.

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интервью программе «Зірковий шлях» танцор рассказал, как ему удается сохранять хорошие отношения с бывшими женами — певицей Ириной Билык и танцовщицей Аленой Шоптенко.

«Секрет в человечности. Я их очень уважаю, люблю их. В последнем сезоне, где я танцевал, Аленка очень сильно мне помогала. Я очень ценю это. Она сделала все от себя возможное, чтобы облегчить мою работу. Ирина и Алена — очень умные женщины. Нет желания тратить свою энергию на какие-то ссоры, тем более с людьми, которые были для меня близкими когда-то», — признался Дикусар.

Кроме того, Дмитрий рассекретил, что в юности у него были серьезные отношения с главным хореографом прошлых сезонов «Танцев со звездами» Ксенией Горб. Пара встречалась около двух лет.

Мужчина добавил, что сейчас его сердце занято. Однако имя возлюбленной он оставил в тайне.

«У меня есть любимая женщина, я счастлив. Надеюсь, что так все и будет максимально долго и, наверное, всю жизнь. Для этого я стараюсь не выносить никуда эти отношения, чтобы просто не дать никому повода для любой интеграции в наши отношения. Хочу, чтобы это было личным», — поделился хореограф.

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Журналистка программы «Зірковий шлях» поинтересовалась, не состоит ли Дикусар в отношениях с бывшей супругой нардепа Николая Тищенко, «Мисс Украиной-2008» Ириной Журавской. Модель часто появлялась на съемках «Танцев со звездами», а также неоднократно публиковала фото и видео с танцевальных тренировок с Дмитрием. Мужчина не подтвердил слухи о романе, но и не опроверг.

«Может, и есть между нами флюиды, а, может, и нет. Я не знаю. Я же не видел вашими глазами, что вы видите»,— ответил танцор.

Ирина Журавская и Дмитрий Дикусар instagram.com/zhuravskaya.irina

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