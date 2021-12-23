ТОП-10 звезд, которые боролись с сексуальной зависимостью
Сейчас принято считать, что если человек ведет распутный образ жизни – он зависим от секса. Но есть и те, у которых действительно поставлен диагноз специалиста – сексуальный наркоман. Герои нашей подборки – знаменитости, которые признались в своей зависимости и поделились подробностями личной жизни.
Джеймс Франко
Читайте также: Актера Джеймса Франко снова обвинили в домогательствахОколо четырех лет назад голливудского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах пять женщин. Четыре из них были студентками его киношколы. Все они говорили о его непристойном поведении. А на днях он признался, что у него действительно был секс со студентками и он с 2016 года лечится от сексуальной зависимости.
Майкл Дуглас
Читайте также: Именинники Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас: семейные фото звездной парыВ автобиографии Майкл Дуглас признался, что страдал от алкогольной и сексуальной зависимости. От этого распался его первый брак, да и отношения с нынешней супругой Кэтрин Зетой-Джонс не всегда были примерными.
Эми Уайнхаус
В 2008 году любовник Эми Уайнхаус рассказал журналистам, что певица имеет несколько зависимостей: алкогольную, наркотическую и сексуальную.
Чарли Шин
Читайте также: 17-летняя дочь Дениз Ричардс сбежала от матери к Чарли ШинуАмериканский актер Чарли Шин никогда не скрывал, что сексуально зависим. Из-за такого образа жизни у него выявили ВИЧ.
Робби Уильямс
Читайте также: Робби Уильямс продает особняк за крупную сумму: фотоПевец Робби Уильямс откровенно рассказал о своих вредных привычках и назвал «наркотик», который его избавил от алкоголя и наркотических средств.
«В туре я бросил алкоголь и наркотики и заменил их на безудержный секс. Для меня это была вынужденная мера», – признался он.
Дэвид Духовны
Известный американский актер и звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны в 2008 году заявил, что лег в клинику. Знаменитость поступил на стационар, чтобы начать лечение от сексуальной зависимости. Тогда у него был трудный период в жизни, он расставался со своей женой Теой Леони.
Джек Николсон
Читайте также: Дэвид Духовны рассказал, как его пытались затащить в сектуИзвестный американский актер и режиссер Джек Николсон однажды сказал, что у него может быть 9000 детей по всему миру, так как у него было много партнерш.
«Мне всегда мало женщин. Бывали дни, когда я укладывался в постель с четырьмя или более девушками», – сказал он.
Билли Боб Торнтон
Читайте также: «Труп невесты»: Анджелина Джоли взволновала поклонников внешним видомЗвезда фильма «Плохой Санта» Билли Боб Торнтон признался, что изменял жене Анджелине Джоли с поклонницами, помощницами и уборщицами. Чтобы спасти брак, актриса отправила мужа к психотерапевту. Ходят слухи, что Торнтон затащил в постель еще и психолога.
Канье Уэст
Читайте также: Канье Уэст разошелся с 22-летней девушкой: попытка вернуть Ким Кардашьян?В конце 2000-х известный американский рэпер Канье признался, что долгое время страдал от сексуальной зависимости.
Рассел Брэнд
Читайте также: Рассел Брэнд: Теперь я могу признаться – Кэти Перри настоящая занозаБывший супруг Кэти Перри Рассел Брэнд нанял целую команду, которая постоянно искала ему женщин для сексуальных утех. Актер открыто заявлял о собственной распущенности. У него было 80 девушек в месяц.
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