Узнайте, кто из звезд сексуальный наркоман

Сейчас принято считать, что если человек ведет распутный образ жизни – он зависим от секса. Но есть и те, у которых действительно поставлен диагноз специалиста – сексуальный наркоман. Герои нашей подборки – знаменитости, которые признались в своей зависимости и поделились подробностями личной жизни.

Джеймс Франко

Джейми Франко Getty Images

Читайте также: Актера Джеймса Франко снова обвинили в домогательствах

Около четырех лет назад голливудского актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах пять женщин. Четыре из них были студентками его киношколы. Все они говорили о его непристойном поведении. А на днях он признался, что у него действительно был секс со студентками и он с 2016 года лечится от сексуальной зависимости.

Майкл Дуглас

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Читайте также: Именинники Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас: семейные фото звездной пары

В автобиографии Майкл Дуглас признался, что страдал от алкогольной и сексуальной зависимости. От этого распался его первый брак, да и отношения с нынешней супругой Кэтрин Зетой-Джонс не всегда были примерными.

Эми Уайнхаус

В 2008 году любовник Эми Уайнхаус рассказал журналистам, что певица имеет несколько зависимостей: алкогольную, наркотическую и сексуальную.

Чарли Шин

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Charlie Sheen (@charliesheen)

Читайте также: 17-летняя дочь Дениз Ричардс сбежала от матери к Чарли Шину

Американский актер Чарли Шин никогда не скрывал, что сексуально зависим. Из-за такого образа жизни у него выявили ВИЧ.

Робби Уильямс

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Robbie Williams (@robbiewilliams)

Читайте также: Робби Уильямс продает особняк за крупную сумму: фото

Певец Робби Уильямс откровенно рассказал о своих вредных привычках и назвал «наркотик», который его избавил от алкоголя и наркотических средств.

«В туре я бросил алкоголь и наркотики и заменил их на безудержный секс. Для меня это была вынужденная мера», – признался он.

Дэвид Духовны

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений David Duchovny (@davidduchovny)

Известный американский актер и звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны в 2008 году заявил, что лег в клинику. Знаменитость поступил на стационар, чтобы начать лечение от сексуальной зависимости. Тогда у него был трудный период в жизни, он расставался со своей женой Теой Леони.

Джек Николсон

Джек Николсон Getty Images

Читайте также: Дэвид Духовны рассказал, как его пытались затащить в секту

Известный американский актер и режиссер Джек Николсон однажды сказал, что у него может быть 9000 детей по всему миру, так как у него было много партнерш.

«Мне всегда мало женщин. Бывали дни, когда я укладывался в постель с четырьмя или более девушками», – сказал он.

Билли Боб Торнтон

Билли Боб Торнтон Getty Images

Читайте также: «Труп невесты»: Анджелина Джоли взволновала поклонников внешним видом

Звезда фильма «Плохой Санта» Билли Боб Торнтон признался, что изменял жене Анджелине Джоли с поклонницами, помощницами и уборщицами. Чтобы спасти брак, актриса отправила мужа к психотерапевту. Ходят слухи, что Торнтон затащил в постель еще и психолога.

Канье Уэст

Канье Уэст Getty Images

Читайте также: Канье Уэст разошелся с 22-летней девушкой: попытка вернуть Ким Кардашьян?

В конце 2000-х известный американский рэпер Канье признался, что долгое время страдал от сексуальной зависимости.

Рассел Брэнд

Рассел Брэнд и Кэти Перри Getty Images

Читайте также: Рассел Брэнд: Теперь я могу признаться – Кэти Перри настоящая заноза

Бывший супруг Кэти Перри Рассел Брэнд нанял целую команду, которая постоянно искала ему женщин для сексуальных утех. Актер открыто заявлял о собственной распущенности. У него было 80 девушек в месяц.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Джеймс Франко признался, что боролся с сексуальной зависимостью и спал со студентками

Родители звезды «Дюны» и «Ходячих мертвецов» найдены мертвыми: подробности