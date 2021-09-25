Именинники Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас: семейные фото звездной пары
Популярная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и американский актер, продюсер Майкл Дуглас празднуют день рождения 25 сентября
Редко бывает такое, что влюбленные могут похвастаться тем, что родились в один день и каждый год совместно праздновать двойной день рождения.
Читайте также: Звездные экс-супруги, которые дружат после разводаА вот как раз известные актеры — Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас — отмечают день рождения вместе, ведь они родились в один день — 25 сентября, с разницей в 25 лет.
В этому году красавице Кэтрин исполнилось 52 года, а Майклу — 77, но немаленькая разница в возрасте не мешает паре уже 21 год жить счастливо вместе и воспитывать двоих детей — сына Дилана (родился в 2000 году) и дочь Кэрис (2003).
Смотрите лучшие семейные фотографии Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа:
Вам будет интересно прочитать на Ivona: