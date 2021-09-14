Старшая дочь бывших супругов Чарли Шина и Дениз Ричардс назвала жизнь с матерью "адской".

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От бывшей жены всемирно известного актера Чарли Шина, исполнительницы роли "Девушки Бонда" в фильме "И целого мира мало" Дениз Ричардс сбежала дочь. 17- летняя Сэм публично пожаловалась на звездную маму в своем TikTok-аккаунте, назвав жизнь с ней "адской". Девушка заявила, что ее часто обижали и унижали в материнском доме. Теперь она живет с отцом, который во всем ее поддерживает.

"1 год назад: заперта в оскорбительной семье, ненавидела себя, проводила дни без еды и сна, безумно подавлена, ненавидела школу и т. д. Сейчас: наконец-то переехала из адского дома, получила духовное пробуждение, обзавелась двумя кошками, счастлива, не замужем, полна любви к себе, и бросила школу", — заявила Сэм.

Дочь Дениз Ричардс и Чарли Шина Скриншот

Дочь Чарли Шина пожаловалась на мать Скриншот

Ричардс и Шин не давали официальных комментариев, однако инсайдеры из окружения бывших супругов рассекретили, что поведение дочери очень расстроило Дениз. Актриса уверена, что устанавливала в доме обычные правила, которые установили бы любые родители.

Напомним, что Ричардс и Шин состояли в браке с 2002 по 2006 год. Кроме Сэм, у экс-возлюбленных есть еще одна дочь — 16-летняя Лола.

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