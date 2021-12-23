ТОП-10 самых ярких конфузов звезд в 2021 году
Никто не застрахован от неловких ситуаций, даже знаменитости. Но многие из них за долгие годы в шоу-бизнесе научились выходить из конфузов с гордо поднятой головой, иногда публично подшучивая над собой.
О десяти самых ярких курьезах уходящего года с участием украинских и зарубежных селебритис, читайте далее в подборке от редакции Ivona.
Читайте также: Сколько заплатили Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону за съемки в «Сумерках»Речь актера Даниэля Калуя на «Оскаре-2021»
Несомненно, самим запоминающимся конфузом в мире шоубиза в 2021 году стала речь американского актера Даниэля Калуя, получившего статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана». Со сцены церемонии вручения кинопремии мужчина решил необычно поблагодарить родителей за свое рождение.
«Нам нужно отпраздновать жизнь... Моя мама встретила моего отца. У них был секс. Это потрясающе», — шокировал публику Даниэль.
Best supporting actor winner Daniel Kaluuya addresses his #Oscars speech: "I think that's pretty obvious that all our parents had sex" https://t.co/X0fcOATS5G pic.twitter.com/EI9TO3V0HI— Variety (@Variety) April 26, 2021
Лицо матери актера, которая как раз сидела в зале, моментально стало мемом.
Incredible that we get to see the real-time reaction from Daniel Kaluuya’s mother as he talks about his parents having sex pic.twitter.com/juxCZeJcQC— Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2021
Конфуз с платьем Тины Кароль
Читайте также: Тина Кароль раскрыла настоящую причину ухода из «Танців з зірками» и «Голосу країни»Украинская певица попала в забавную ситуацию во время съемок одного из выпусков шоу «Липсинк батл». У него случайно «слетело» платье. Кароль не могла самостоятельно застегнуть наряд, поэтому ей пришлось ждать помощи от костюмера. А до ее прихода артистка искренье смеялась, придерживая платье, чтобы оно не оголило ее грудь.
Николь Ричи загорелась на праздновании дня рождения
Американская телезвезда обнародовала в Инстаграм ролик, где она в день своего 40-летия задувала свечи на праздничном торте. Ричи слишком близко наклонилась к десерту, из-за чего у нее загорелись волосы.
Вокалист Måneskin порвал штаны
Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид был так рад победе на «Евровидении 2021», что даже не заметил, как у него порвались брюки. На дыру в штанах ему указала басистка Виктория Де Анжелиз.
🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
Руслана Писанка придумала новую область в Украине
Украинская ведущая оконфузилась во время прогноза погоды в шоу «Твій день». Знаменитость в прямом эфире рассказала о похолодании в Ужгородской области, которой на самом деле не существует на карте Украины.
Модный курьез Дженнифер Лопес
Читайте также: Знаменитости, объявившие в 2021 году о помолвкеВ конце лета американская кинозвезда появилась на модном показе в Венеции в невероятно красивом образе. Лопес позировала на камеру в золотистой тиаре, кроп-топе с кристаллами, темных брюках с цветами и в изумрудной накидке, которая тоже была украшена изображениями цветов. Однако, наряд артистки испортил небольшой модный фейл. Дженнифер забыла отрезать на накидке ценник.
Елена Кравец рассказала о нелепой травме
В июле комедийная актриса и ведущая сломала ногу на «ровном месте». Кравец не смогла сдержать смех, когда в эфире программы «Твій день» рассказывала о том, как получила травму. По словам звезды «Квартала 95», она запуталась в собственных штанах, споткнулась и ударилась об дверной косяк.
Конфуз на Каннском кинофестивале
Президент жюри Спайк Ли попал в неловкую ситуацию из-за того, что случайно рассекретил имя победителя еще в начале церемонии вручения наград. Позже режиссер извинился перед перед гостями мероприятия за то, что по его вине вечер приобрел комический оттенок.
Майкла Дугласа не узнали на выпускном дочери
76-летний голливудский актер Майкл Дуглас рассказал в шоу Келли Кларксон о конфузе, который случился с ним на школьном выпускном 18-летней дочери. Знаменитость признался, что родители одноклассников Кэрис приняли его за дедушку, а не за отца.
Читайте также: ТОП-10 самых популярных сериалов в 2021 году: Рейтинг IMDb«Это немного грубо, когда ты выходишь за дверь, а другие родители говорят: «О, поздравляю. Вы, должно быть, так горды своей внучкой. Я сказал: «Ну, не знаю, чувак. Да, неплохо». Я не буду принимать это на свой счет — они просто стараются быть хорошими», — поделился Дуглас.
Новая цитата Виталия Кличко
Ну как же в подборке о конфузах не упомянуть об украинском боксере и нынешнем мэре Киева Виталии Кличко. Многие украинцы уже знают наизусть его курьезные цитаты. А недавно политик насмешил Сеть новой оговоркой. Он предложил посыпать дороги снегом, чтобы избежать проблем с пробок и ДТП во время снегопада.
«Снегопады всегда приводят к транспортному коллапсу. Все службы проинформированы. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днем, и ночью», — сказал Кличко.
Автор: Наталия Коваленко
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