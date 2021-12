Кто из знаменитостей попадал в курьезные ситуации

Никто не застрахован от неловких ситуаций, даже знаменитости. Но многие из них за долгие годы в шоу-бизнесе научились выходить из конфузов с гордо поднятой головой, иногда публично подшучивая над собой.

О десяти самых ярких курьезах уходящего года с участием украинских и зарубежных селебритис, читайте далее в подборке от редакции Ivona.

Несомненно, самим запоминающимся конфузом в мире шоубиза в 2021 году стала речь американского актера Даниэля Калуя, получившего статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана». Со сцены церемонии вручения кинопремии мужчина решил необычно поблагодарить родителей за свое рождение.

«Нам нужно отпраздновать жизнь... Моя мама встретила моего отца. У них был секс. Это потрясающе», — шокировал публику Даниэль.

Best supporting actor winner Daniel Kaluuya addresses his #Oscars speech: "I think that's pretty obvious that all our parents had sex" https://t.co/X0fcOATS5G pic.twitter.com/EI9TO3V0HI — Variety (@Variety) April 26, 2021

Лицо матери актера, которая как раз сидела в зале, моментально стало мемом.

Incredible that we get to see the real-time reaction from Daniel Kaluuya’s mother as he talks about his parents having sex pic.twitter.com/juxCZeJcQC — Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2021

Конфуз с платьем Тины Кароль

Украинская певица попала в забавную ситуацию во время съемок одного из выпусков шоу «Липсинк батл». У него случайно «слетело» платье. Кароль не могла самостоятельно застегнуть наряд, поэтому ей пришлось ждать помощи от костюмера. А до ее прихода артистка искренье смеялась, придерживая платье, чтобы оно не оголило ее грудь.

Николь Ричи загорелась на праздновании дня рождения

Американская телезвезда обнародовала в Инстаграм ролик, где она в день своего 40-летия задувала свечи на праздничном торте. Ричи слишком близко наклонилась к десерту, из-за чего у нее загорелись волосы.

Вокалист Måneskin порвал штаны

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид был так рад победе на «Евровидении 2021», что даже не заметил, как у него порвались брюки. На дыру в штанах ему указала басистка Виктория Де Анжелиз.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Руслана Писанка придумала новую область в Украине

Украинская ведущая оконфузилась во время прогноза погоды в шоу «Твій день». Знаменитость в прямом эфире рассказала о похолодании в Ужгородской области, которой на самом деле не существует на карте Украины.

Модный курьез Дженнифер Лопес

В конце лета американская кинозвезда появилась на модном показе в Венеции в невероятно красивом образе. Лопес позировала на камеру в золотистой тиаре, кроп-топе с кристаллами, темных брюках с цветами и в изумрудной накидке, которая тоже была украшена изображениями цветов. Однако, наряд артистки испортил небольшой модный фейл. Дженнифер забыла отрезать на накидке ценник.

Елена Кравец рассказала о нелепой травме

В июле комедийная актриса и ведущая сломала ногу на «ровном месте». Кравец не смогла сдержать смех, когда в эфире программы «Твій день» рассказывала о том, как получила травму. По словам звезды «Квартала 95», она запуталась в собственных штанах, споткнулась и ударилась об дверной косяк.

Конфуз на Каннском кинофестивале

Президент жюри Спайк Ли попал в неловкую ситуацию из-за того, что случайно рассекретил имя победителя еще в начале церемонии вручения наград. Позже режиссер извинился перед перед гостями мероприятия за то, что по его вине вечер приобрел комический оттенок.

Спайк Ли Getty Images

Майкла Дугласа не узнали на выпускном дочери

76-летний голливудский актер Майкл Дуглас рассказал в шоу Келли Кларксон о конфузе, который случился с ним на школьном выпускном 18-летней дочери. Знаменитость признался, что родители одноклассников Кэрис приняли его за дедушку, а не за отца.

«Это немного грубо, когда ты выходишь за дверь, а другие родители говорят: «О, поздравляю. Вы, должно быть, так горды своей внучкой. Я сказал: «Ну, не знаю, чувак. Да, неплохо». Я не буду принимать это на свой счет — они просто стараются быть хорошими», — поделился Дуглас.

Новая цитата Виталия Кличко

Ну как же в подборке о конфузах не упомянуть об украинском боксере и нынешнем мэре Киева Виталии Кличко. Многие украинцы уже знают наизусть его курьезные цитаты. А недавно политик насмешил Сеть новой оговоркой. Он предложил посыпать дороги снегом, чтобы избежать проблем с пробок и ДТП во время снегопада.

«Снегопады всегда приводят к транспортному коллапсу. Все службы проинформированы. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днем, и ночью», — сказал Кличко.

Автор: Наталия Коваленко

