СМИ рассекретили гонорары актеров за исполнение главных ролей в киносаге

Сколько заплатили Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону за съемки в «Сумерках» Getty Images

Стало известно, какие зарплаты получали актеры Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер за съемки в «Сумерках». Гонорары звезд киносаги рассекретило издание Just Jared.

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Так, сыгравшая Беллу Свон Кристен Стюарт за первый фильм получила два миллиона долларов. А за последние две картины «Рассвет — Часть 1» и «Рассвет — Часть 2» ей заплатили по 12,5 миллионов долларов. Исполнитель роли Эдварда Каллена Роберт Паттинсон получал идентичную зарплату.

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон Getty Images

У Тейлора Лотнера, который сыграл Джейкоба Блэка, за первый фильм из сумеречной саги гонорар был вдвое ниже, чем у его звездных коллег (один миллион долларов). Но за последние две части «Сумерек» он получил такую же зарплату, как у Стюарт и Паттинсона.

Тейлор Лотнер и Кристен Стюарт Getty Images

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