Сколько заплатили Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону за съемки в «Сумерках»
СМИ рассекретили гонорары актеров за исполнение главных ролей в киносаге
Стало известно, какие зарплаты получали актеры Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер за съемки в «Сумерках». Гонорары звезд киносаги рассекретило издание Just Jared.
Читайте также: Тина Кароль раскрыла настоящую причину ухода из «Танців з зірками» и «Голосу країни»Так, сыгравшая Беллу Свон Кристен Стюарт за первый фильм получила два миллиона долларов. А за последние две картины «Рассвет — Часть 1» и «Рассвет — Часть 2» ей заплатили по 12,5 миллионов долларов. Исполнитель роли Эдварда Каллена Роберт Паттинсон получал идентичную зарплату.
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