ТОП-10 самых популярных сериалов в 2021 году: Рейтинг IMDb
Самая популярная в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) назвала сериалы, которые чаще всего искали в 2021 году. Рейтинг был составлен на основе подсчета количества просмотров профилей телекартин на сайте IMDb.
Читайте также: Как постарели актеры из наших любимых сериаловПервая строчка в ТОП-10 самых популярных в 2021 году сериалов досталась «ВандаВижн» от киностудии Marvel. Сериал вышел на стриминговом сервисе Disney+.
Еще одна совместная работа Marvel и Disney+ под названием «Локи» заняла второе место в рейтинге.
Нашумевший корейский сериал «Игра в кальмара» от Netflix оказался на третьей строчке.
В ТОП-10 самых популярных сериалов в 2021 году также вошли:
4. «Сокол и Зимний солдат»
Читайте также: ТОП-10 самых популярных кинозвезд 2021 года: Рейтинг IMDb5. «Бриджертоны»
6. «Ходячие мертвецы»
7. «Мейр из Исттауна»
8. «Тень и кость»
9. «Кобра Кай»
10. «Люцифер»
Вам будет интересно прочитать на Ivona: