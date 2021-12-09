Какие сериалы чаще всего искали в Сети

ТОП-10 самых популярных сериалов в 2021 году: Рейтинг IMDb imdb.com

Самая популярная в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) назвала сериалы, которые чаще всего искали в 2021 году. Рейтинг был составлен на основе подсчета количества просмотров профилей телекартин на сайте IMDb.

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Первая строчка в ТОП-10 самых популярных в 2021 году сериалов досталасьот киностудии Marvel. Сериал вышел на стриминговом сервисе Disney+.

Еще одна совместная работа Marvel и Disney+ под названием «Локи» заняла второе место в рейтинге.

Нашумевший корейский сериал «Игра в кальмара» от Netflix оказался на третьей строчке.

В ТОП-10 самых популярных сериалов в 2021 году также вошли:

4. «Сокол и Зимний солдат»

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5. «Бриджертоны»

6. «Ходячие мертвецы»

7. «Мейр из Исттауна»

8. «Тень и кость»

9. «Кобра Кай»

10. «Люцифер»

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