Юная звезда отмечает юбилей

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Сегодня, 18 декабря, популярная юная исполнительница Билли Айлиш отмечает юбилей. Певице исполнилось 20 лет. Билли Айлиш — одна из тех молодых звезд, которые однажды утром открыли глаза и оказались знамениты на весь мир. Естественно, слава не пришла к девушке сама по себе: огромную роль здесь сыграли ее талант и упорная работа. Зато теперь о ней говорит весь мир.

По случаю дня рождения артистки редакция Ivona подготовила подборку фактов о ее жизни, которые точно вас удивят.

Билли сочинила свои первые песни в 11 лет

Свои первые песни Билли Айлиш сочинила, когда ей было всего 11 лет. Она долгое время не могла определиться с тем, что же ей нравится больше — петь или танцевать, но судьба сделала выбор за неё: после того, как она в 2016 году получила травму, про танцы ей пришлось забыть.

Билли Айлиш instagram.com/billieeilish

Певица не является автором хита «Ocean Eyes»

Мировая известность пришла к певице после выхода хита «Ocean Eyes». Что интересно, она не является автором этого трека — он был сочинён её братом для его собственной группы, но затем брат Билли Айлиш подарил песню ей. Танцевальную часть номера ей помог сочинить учитель хореографии, учивший танцам её саму. Клип «Ocean Eyes» уже был просмотрен несколько сотен миллионов раз.

Артистка страдает синдромом Туретта

Не так давно Билли Айлиш призналась, что у неё есть синдром Туретта. Признание она сделала после того, как кто-то обратил внимание на симптомы этого синдрома (судорожные сокращения некоторых лицевых мышц, частое моргание) в одном из видео.

Билли Айлиш instagram.com/billieeilish

Не любит обтягивающую одежду

Билли Айлиш предпочитает мешковатые предметы гардероба, скрадывающие фигуру. Как она сама заявила в одном из интервью, этим она достигает сразу двух целей — обращает на себя внимание окружающих и одновременно скрывает некоторые участки тела, с которыми у неё связано несколько комплексов.

Билли Айлиш instagram.com/billieeilish

Билли никогда в жизни не ела мясо

От самого рождения певица была вегетарианкой. Она никогда не пробовала мясо, хотя употребляла другие продукты животного происхождения. А в 2014-м году Билли решила полностью отказаться от всей пищи, которая имеет хоть какое-то отношение к животным. Так, артистка сейчас веган и совсем не жалеет о своем решении.

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