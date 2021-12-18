День рождения Брэда Питта: самые громкие романы именинника
18 декабря знаменитому голливудскому актеру Брэду Питту исполняется 58 лет. В честь этого Ivona решила вспомнить самые громкие и обсуждаемые романы секс-символа Голливуда.
Синита (1984-1986)
Читайте также: Брэд Питт закрутил роман с экс-невесткой Оззи ОсборнаРоман актера с британской певицей Синиттой Мэлоун окутан тайной – пара старалась не афишировать отношения, но пару раз все же попала в объективы фотокамер. По слухам, именно ради актера она бросила Саймона Коуэлла. Но эти отношения не закончились свадьбой. Инициатором разрыва выступила Синита.
Робин Гивенс (1986-1987)
Читайте также: Муж не поддержал: экс-жена Брэда Питта рассказала о домогательствах Харви ВайнштейнаЛюбовные отношения певицы и модели Робин Гивенс и актера Брэда Питта продлились меньше года. Они познакомились на съемках фильма «Староста класса», где между ними проскочила искра. Брэда не смутил даже тот факт, что Робин была замужем за знаменитым боксером Майком Тайсоном, который однажды их застукал в собственной постели.
Шэлейн МакКолл (1987-1988)
Читайте также: Брэд Питт может лишиться совместной опеки над детьми с ДжолиВ 1987 году Брэд закрутил первым служебным романом с Шэлейн МакКолл, с которой актер познакомился на съемочной площадке сериала «Даллас». Любовьвозлюбленных прошла, как только актер выбыл из проекта.
Джилл Шолен (1989)
Читайте также: Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта: названа причинаПервая любовь и первая девушка, разбившая сердце Брэду Питту. Парочка познакомилась на съемках фильма «Пропуск занятий». Их отношения продлились почти год. Девушка бросила бойфренда ради другого мужчины. Впоследствии актер признавался, что расставание с Джилл стало одним из самых мучительных в его жизни.
Кристина Эпплгейт (1989)
Читайте также: Андра Дэй рассекретила, встречается ли она с Брэдом ПиттомЗабыть Джилл Шолен Брэд решил в объятиях Кристины Эпплгейт. Непродолжительный роман закончился сразу после первого совместного выхода пары в свет – Кристина бросила звезду прямо на церемонии MTV Video Music Awards 1989 года.
Джульетт Льюис (1989-1993)
Читайте также: Брэд Питт закрутил роман с актрисой на 20 лет моложе – СМИПосле множество коротких романов актер завел отношения длиною в три года – с 17-летней Джульетт Льюис. В 1993 году пара рассталась. Девушка тяжело переживала разрыв, она впала в депрессию и начала употреблять наркотики.
Гвинет Пэлтроу (1994-1997)
Читайте также: Гвинет Пэлтроу рассказала, как пережила разрыв с Брэдом ПиттомСпустя всего пару месяцев после расставания с Джульетт Льюис Питт был замечен с одной красавицей Гвинет Пэлтроу. Пара встречалась почти три года. Брэд даже сделал предложение любимой, но через семь месяцев после помолвки пара распалась. Причина разрыва неизвестна.
Клэр Форлани
Читайте также: Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли по делу об опеки над детьми«Громоотводом» после расставания с Гвинет для Брэда послужила Клэр Форлани. Роман актеров зародился на съемках фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк» и продлился всего пару месяцев.
Дженнифер Энистон (1998-2004)
Читайте также: Дженнифер Энистон рассекретила, как сохранила дружбу со всеми бывшимиСо своей первой женой Дженнифер Энистон Брэд познакомился в 1998 году, а в 2000 году пара поженилась. Ничто не предвещало беды до тех пор, пока в 2005 году актер не познакомился с Анджелиной Джоли, ради которой оставил супругу.
Анджелина Джоли (2006-2016)
Читайте также: Анджелину Джоли обвинили в незаконном усыновлении МэддоксаВ 2006 году актер закрутил роман с яркой актрисой Анджелиной Джоли. Двенадцать лет отношений закончились скандальным разводом. Бывшая супруга обвинила Питта в жестоком обращении с детьми. Официально знаменитости развелись в 2019 году, однако, у них еще остались нерешенные вопросы касательно опеки над шестью детьми.
Нери Оксман (2018)
Читайте также: Об этом говорят: Брэд Питт вернулся к Дженнифер ЭнистонВ апреле 2018 года СМИ сообщили, что Брэд Питт наконец оправился от расставания с Анджелиной и закрутил новый роман – с профессором Нери Оксман. Но информация о романе так и не подтвердилась.
Сат Хари Халса (2019)
Читайте также: Анджелина Джоли продала за $11,5 млн картину, подаренную Брэдом ПиттомВ сентябре 2019 года СМИ утверждали, что актер закрутил роман с целительницей и дизайнером украшений Сат Хари Халсой. Пара была замечена на афтепати премьеры фильма «К звездам».
Николь Потуральски (2019)
Читайте также: Брэд Питт расстался с Николь Потуральски после трех месяцев отношений - СМИСледующей предполагаемой возлюбленной актера стала моделью Николь Потуральски. Пара познакомилась в середине 2019 года. В августе 2020 года СМИ сфотографировали влюбленных в парижском аэропорту. Они отправились отдыхать на юг Франции. А в октябре стало известно об их расставании.
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