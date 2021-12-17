Биографическая лента получила название «Голос любви»

В Сети появился трейлер фильма о Селин Дион: кто сыграет легендарную певицу Getty Images

Кинопрокатная компания RoadsideFlix опубликовала первый трейлер биографической ленты о канадской исполнительнице Селин Дион. Снятая французской студией Gaumont картина получила два названия «Алин» и «Голос любви».

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Фильм расскажет о пути Дион к всемирной славе, в том числе и об ее отношения с мужем-продюсером Рене Анжелилом и конфликтах с семьей.

Режиссером «Голоса любви» выступила обладательница премии «Сезар» Валери Лемерсье. Она же и сыграла главную роль. Премьера фильма состоится уже через месяц, 21 января.

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