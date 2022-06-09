9 июня американский актер отмечает 59-й день рождения.

День рождения Джонни Деппа: интересные факты о голливудском актере Getty Images

Сегодня, 9 июня, один из самых известных голливудских актеров Джонни Депп отмечает свой день рождения. Звезде многочисленных картин Тима Бертона, “Пиратов Карибского моря“ и ряда других фильмов исполняется 59 лет. Ivona предлагает вспомнить самые интересные факты из жизни неординарной и экстравагантной знаменитости.

Джон Кристофер Депп II родился 9 июня 1963 года в американском городе Оуэнсборо. Он рос в не совсем благополучной семье, что сказалось на его образе жизни. С ранних лет Джонни начал пить, курить и вести половую жизнь. После развода родителей он стал употреблять наркотики, и вскоре его отчислили из школы. В возрасте 16 лет Депп бросил школу, желая посвятить свою жизнь музыке.

К тому времени будущий актер успел сменить порядка 40 домов, причиной чему стала большая любовь его мамы к смене обстановки. Однажды его семья перебралась в дом, расположенный непосредственно рядом с тем, в котором они тогда жили.

День рождения Джонни Деппа: интересные факты о голливудском актере pinterest.com

Актерская карьера Деппа началась совершенно неожиданно. В 1983 году он переехал в Лос-Анжелес, чтобы попытаться реализовать себя в качестве музыканта, но на этом поприще дела его шли не очень и в какой-то момент друг Деппа - Николас Кейдж - предложил тому пройти кинопробы для фильма “Кошмар на улице Вязов“.

Джонни отметиться и в режиссерском деле, причем, успешно. На его счету числится пара-тройка короткометражек и документалка про жизнь гитариста The Rolling Stones Кита Ричардса, но главным пунктом значится криминальная драма “Храбрец“ (1997).

Свою первую номинацию на “Золотой глобус“ Депп получил за главную роль в фильме Тима Бертона “Эдвард Руки-ножницы“. С этого фильма началось регулярное и знаковое для обоих сотрудничество Деппа и Бертона.

Одним из культовых образов Джонни Деппа можно считать роль капитана Джека Воробья в фильмах “Пираты Карибского моря“. Именно эта роль дала новый заряд и без того успешной карьере актера, а также навсегда прописала его в современной истории кино.

День рождения Джонни Деппа: интересные факты о голливудском актере Getty Images

Читай также: Тина Кароль продает автограф в виде цифрового отпечатка пальца Несмотря на занятость в кино, Депп не забывает и о своей первой страсти - музыке. Джонни снялся в нескольких клипах Мэрилина Мэнсона и Пола МакКартни. Он также отправился в тур с группой, организованной Элисом Купером, The Hollywood Vampires.

День рождения Джонни Деппа: интересные факты о голливудском актере instagram.com/johnnydepp

К слову, у Джонни Деппа плохое зрение - он с детства плохо видит левым глазом, а на правый глаз он близорук, в связи с этим ему постоянно приходится носить очки.

У Деппа были отношения с художницей Лори Энн Эллисон, актрисами Шерилин Фенн, Дженнифер Грей, Вайноной Райдер, Ванессой Паради, Эмбер Херд и супермоделью Кейт Мосс.

Несмотря на многочисленные романы Джонни официально был женат только два раза. С Лори Энн Эллисон он состоял в браке в 1983-1985 годах. А с Эмбер Херд – в 2015-2017. Отметим, что судовые разбирательства с Херд продолжаются по сей день.

День рождения Джонни Деппа: интересные факты о голливудском актере Getty Images

У актера есть двое детей от отношений с французской певицей и актрисой Ванессой Паради – 21-летняя дочь Лили-Роуз Мелоди и 18-летний сын Джон Кристофер (Джек) Депп III. С Ванессой у Джонни был самый продолжительный роман. Они были вместе с 1998 года и до 2012-го.

День рождения Джонни Деппа: интересные факты о голливудском актере Getty Images

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