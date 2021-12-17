Праздничные новинки: ТОП-10 новогодних и рождественских клипов 2021 года
К Новому году осталось две недели и наши отечественные звезды не перестают радовать поклонников новыми хитами, которые дарят ощущение веселья и праздника. Также оперативно выпускают свои клипы на рождественскую тематику и зарубежные звезды. Ivona собрала десятку свежих рождественских и новогодних клипов или песен украинских и зарубежных звезд, с которыми мы будем встречать Новый 2022 год.
Виктор Бронюк и Jerry Heil – «Олені»
Читайте также: «Теперь вы видели все»: Jerry Heil вышла замуж за саму себяЛидер группы «ТІК» Виктор Бронюк спустя 16 лет выпустил обновленный всенародно любимый хит на песню «Олені» с молодой исполнительницей Jerry Heil. На YouTube песня появилась 17 декабря 2021 года.
Kamaliya feat. Arabella & Mirabella – «Новий рік»
Читайте также: Камалия рассекретила, сколько горничных работает в ее роскошном особнякеУкраинская певица Камалия представила новогоднюю песню на украинском языке вместе со своими дочками – Арабеллой и Мирабеллой. В клипе снялись не только певица с детьми, но и ее муж Мохаммад Захур. На YouTube видео появилось 17 декабря 2021 года.
MONATIK – «JOMO/Зажигать» (New Year's Version)
Читайте также: Монатик рассекретил, за сколько продал Лободе песню «40 градусов»Украинский сольный исполнитель и танцор Дмитрий Монатик (Monatik) презентовал новогоднюю версию своего хита 2021 года «Зажигать». В клипе также снялась жена артиста – Ирина. На YouTube видеоролик появился 17 декабря 2021 года.
Metronomy – «Red River Rock»
Английская группа Metronomy выпустила рождественский клип «Red River Rock» 14 декабря 2021 года. На видео музыканты играют веселую мелодию с нарочито равнодушными лицами.
MOZGI – «ZAVTRA»
Читайте также: Участник группы MOZGI сломал ногу во время концерта: фотоГруппа MOZGI представила новогодний клип на свой Тикток-хит «ZAVTRA». На YouTube клип появился 13 декабря 2021 года.
Justin Bieber – «Christmas Love»
Читайте также: Джастин Бибер занялся продажей наркотиков: подробностиИзвестный канадский певец Джастин Бибер снял рождественский клип «Christmas Love» на песню, которая была выпущена 10 лет назад. На YouTube клип выпущен 12 декабря.
LOBODA – «ZanesLo»
Читайте также: Светлана Лобода показала подросших дочерей: фотоУкраинская певица Светлана Лобода опубликовала трек «ЗанесLo» на На YouTube 9 декабря 2021 года. Исполнительница снялась обнаженной в снегу и заявила, что это ее новогодняя песня.
Ed Sheeran & Elton John – «Merry Christmas»
Читайте также: Эд Ширан сделал пошлый подарок Элтону Джону30-летний британский певец Эд Ширан представил совместный рождественский клип с 74-летним музыкантом Элтоном Джоном на песню «Merry Christmas». На YouTube видеоролик появился 3 декабря.
ABBA – «Little Things»
Читайте также: Группа ABBA объявила о выходе на пенсиюЛегендарная шведская группа АВВА выпустила первый после воссоединения рождественский видеоклип из первого за последние 40 лет альбома «Voyage». На YouTube ролик появился 3 декабря.
Оля Полякова & DZIDZIO – «Щасливі люди»
Читайте также: Оля Полякова похвасталась стройной фигурой в бикини: фотоУкраинские артисты Оля Полякова и DZIDZIO выпустили новогодний клип на совместную песню. Композиция стала саундтреком семейной рождественской комедии «Звезды по обмену», где исполнители сыграли главные роли. На YouTube клип появился 1 декабря 2021 года.
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