Вспоминаем, кто из знаменитостей сыграл свадьбу в 2021 году

Затяжная пандемия коронавируса не помешала этим парам пожениться. Некоторые из них и вовсе решили узаконить свои отношения спустя десятилетия совместной жизни. Вспоминаем, кто из знаменитостей в 2021 году сказал «Да!» у алтаря.

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2021 год кардинально изменил жизнь светской львицы. 40-летняя Хилтон наконец-то нашла мужчину, с которым готова строить семью. Роскошная церемония бракосочетания Пэрис и ее избранника, бизнесмена и писателя Картера Реума, состоялась 11 ноября в имении Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.

Принцесса Мария Астрид и Ральф Уортингтон

Племянница князя Лихтенштейна сочеталась узами брака с американским предпринимателем 25 сентября. Пара отметила свадьбу в Тоскане (Италия).

Принцесса Мария Астрид и Ральф Уортингтон ©instagram.com/sophiehabsburg_private

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевенет

Брат Кейт Миддлтон и его возлюбленная-француженка 11 сентября устроили скромную свадебную церемонию в деревне Борм-ле-Мимоза на Лазурном берегу. Невеста появилась на торжестве в свадебном платье своей свекрови, Кэролл Миддлтон.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл

4 сентября звезда сериала «Эмили в Париже» стала женой режиссера Чарли Макдауэлла. Избранник 32-летней актрисы ранее состоял в отношениях с сыгравшей Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилией Кларк.

Лили Коллинз вышла замуж за Чарли Макдауэлла instagram.com/lilyjcollins

Жасмин Тукс и Хуан Давид Борреро

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, американская модель Жасмин Тукс вышла замуж за сына вице-президента Эквадора Альфредо Борреро, менеджера компании Snapchat Хуана Давида Борреро. Пара пошла под венец 4 сентября в городе Кито (столица Эквадора).

Грейс Гаммер и Марк Ронсон

Средняя дочь оскароносной Мерил Стрип в этом году решилась на второй брак. 35-летняя актриса выбрала себе в мужья известного музыканта Марка Ронсона, который является одним из соавторов хита Shallow из фильма «Звезда родилась». Церемония состоялась 4 сентября.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева

В августе российская актриса Ирина Горбачева объявила о том, что у нее была тайная свадьба с украинским певцом из группы «Агонь» Антоном Савлеповым. Точную дату церемонии звезда не рассекретила.

Китти Спенсер и Марк Льюис

30-летняя племянница покойной принцессы Дианы стала женой 62-летнего миллиардера из Южной Африки. Они поженились в Риме на вилле Альдобрандини 24 июля 2021 года.

Иванна Гончарук и Павел Забокрицкий

Победительница «Холостяка 8» и ее избранник сыграли «двойную» свадьбу в Грузии. 18 июля в Сигнаги вместе с Иванной и Павлом в ЗАГС отправились их близкие друзья.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинская теннисистка и ее возлюбленный-француз Гаэль Монфис отпраздновали начало супружеской жизни в Швейцарии. Свадьба бронзовой призерки Олимпийских игр 2020 прошла 16 июля.

Эмма Бантон и Джейд Джонс

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Бывшая участница Spice Girls с 1998 года состояла в отношениях с музыкантом и шеф-поваром Джейдом Джонсом. В 2007-м у них родился первенец — сын Бо Ли. А спустя 4 года влюбленные стали родителями еще одного мальчика — Тейта Ли. Долгое время Эмма заявляла, что ей и Джеду не нужна свадьба, чтобы подтвердить чувства друг другу. Но в 2021 году они все-таки решили узаконить свои отношения. Пара поженилась 13 июля после 23 лет совместной жизни.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Всемирно известная певица Гвен Стефани и кантри-исполнитель Блейк Шелтон поженились 3 июля на ранчо в Оклахоме. Специально для свадебной церемонии Шелтон построил часовню.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко

Актер Тарас Цимбалюк, который известен украинскому зрителю по сериалам «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша», сыграл в Карпатах свадьбу со своей возлюбленной-визажисткой Тиной Антоненко. Влюбленные поженились 3 июля — в день третьей годовщины их отношений.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко instagram.com/taras.tsymbaliuk

Элизабет Олсен и Робби Арнетт

В июне звезда «Мстителей» в одном из интервью случайно проговорилась, что тайно вышла замуж за своего бойфренда, вокалиста группы «Milo Greene» Робби Арнетта. Однако, подробностями бракосочетания актриса не поделилась.

Элизабет Олсен и Робби Арнетт Getty Images

Ариана Гранде и Далтон Гомес

15 мая одна из самых популярных знаменитостей в Инстаграм, певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Торжество прошло в доме артистки в Калифорнии.

Алина Астровская и Антон Лаврентьев

Звезды тревел-шоу «Орел и Решка» сыграли свадьбу в начале февраля после трех лет романа. Недавно пара объявила о том, что вскоре у них родится первенец.

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