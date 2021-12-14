Самые обсуждаемые свадьбы 2021 года
Затяжная пандемия коронавируса не помешала этим парам пожениться. Некоторые из них и вовсе решили узаконить свои отношения спустя десятилетия совместной жизни. Вспоминаем, кто из знаменитостей в 2021 году сказал «Да!» у алтаря.
Читайте также: Как постарели актеры из наших любимых сериаловПэрис Хилтон и Картер Реум
2021 год кардинально изменил жизнь светской львицы. 40-летняя Хилтон наконец-то нашла мужчину, с которым готова строить семью. Роскошная церемония бракосочетания Пэрис и ее избранника, бизнесмена и писателя Картера Реума, состоялась 11 ноября в имении Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.
Принцесса Мария Астрид и Ральф Уортингтон
Племянница князя Лихтенштейна сочеталась узами брака с американским предпринимателем 25 сентября. Пара отметила свадьбу в Тоскане (Италия).
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевенет
Брат Кейт Миддлтон и его возлюбленная-француженка 11 сентября устроили скромную свадебную церемонию в деревне Борм-ле-Мимоза на Лазурном берегу. Невеста появилась на торжестве в свадебном платье своей свекрови, Кэролл Миддлтон.
Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл
4 сентября звезда сериала «Эмили в Париже» стала женой режиссера Чарли Макдауэлла. Избранник 32-летней актрисы ранее состоял в отношениях с сыгравшей Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилией Кларк.
Жасмин Тукс и Хуан Давид Борреро
Бывший «ангел» Victoria’s Secret, американская модель Жасмин Тукс вышла замуж за сына вице-президента Эквадора Альфредо Борреро, менеджера компании Snapchat Хуана Давида Борреро. Пара пошла под венец 4 сентября в городе Кито (столица Эквадора).
Грейс Гаммер и Марк Ронсон
Средняя дочь оскароносной Мерил Стрип в этом году решилась на второй брак. 35-летняя актриса выбрала себе в мужья известного музыканта Марка Ронсона, который является одним из соавторов хита Shallow из фильма «Звезда родилась». Церемония состоялась 4 сентября.
Антон Савлепов и Ирина Горбачева
В августе российская актриса Ирина Горбачева объявила о том, что у нее была тайная свадьба с украинским певцом из группы «Агонь» Антоном Савлеповым. Точную дату церемонии звезда не рассекретила.
Китти Спенсер и Марк Льюис
30-летняя племянница покойной принцессы Дианы стала женой 62-летнего миллиардера из Южной Африки. Они поженились в Риме на вилле Альдобрандини 24 июля 2021 года.
Иванна Гончарук и Павел Забокрицкий
Победительница «Холостяка 8» и ее избранник сыграли «двойную» свадьбу в Грузии. 18 июля в Сигнаги вместе с Иванной и Павлом в ЗАГС отправились их близкие друзья.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Украинская теннисистка и ее возлюбленный-француз Гаэль Монфис отпраздновали начало супружеской жизни в Швейцарии. Свадьба бронзовой призерки Олимпийских игр 2020 прошла 16 июля.
Эмма Бантон и Джейд Джонс
Читайте также: Кто из знаменитостей в 2021 году умер от коронавирусаБывшая участница Spice Girls с 1998 года состояла в отношениях с музыкантом и шеф-поваром Джейдом Джонсом. В 2007-м у них родился первенец — сын Бо Ли. А спустя 4 года влюбленные стали родителями еще одного мальчика — Тейта Ли. Долгое время Эмма заявляла, что ей и Джеду не нужна свадьба, чтобы подтвердить чувства друг другу. Но в 2021 году они все-таки решили узаконить свои отношения. Пара поженилась 13 июля после 23 лет совместной жизни.
Гвен Стефани и Блейк Шелтон
Всемирно известная певица Гвен Стефани и кантри-исполнитель Блейк Шелтон поженились 3 июля на ранчо в Оклахоме. Специально для свадебной церемонии Шелтон построил часовню.
Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко
Актер Тарас Цимбалюк, который известен украинскому зрителю по сериалам «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша», сыграл в Карпатах свадьбу со своей возлюбленной-визажисткой Тиной Антоненко. Влюбленные поженились 3 июля — в день третьей годовщины их отношений.
Элизабет Олсен и Робби Арнетт
В июне звезда «Мстителей» в одном из интервью случайно проговорилась, что тайно вышла замуж за своего бойфренда, вокалиста группы «Milo Greene» Робби Арнетта. Однако, подробностями бракосочетания актриса не поделилась.
Ариана Гранде и Далтон Гомес
15 мая одна из самых популярных знаменитостей в Инстаграм, певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Торжество прошло в доме артистки в Калифорнии.
Алина Астровская и Антон Лаврентьев
Звезды тревел-шоу «Орел и Решка» сыграли свадьбу в начале февраля после трех лет романа. Недавно пара объявила о том, что вскоре у них родится первенец.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: