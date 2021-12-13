Эта брендовая вещь обошлась экс-возлюбленному актрисы в 2,5 тысячи долларов

Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая сейчас является судьей проекта «Україна має талант», рассекретила, какой подарок получила на день рождения от Александра Эллерта.

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В программе «Світське життя» главная героиня первого сезона «Холостячки» призналась, что экс-возлюбленный приобрел для нее сумочку от Louis Vuitton. По словам Ксении, такой подарок обошелся Эллерту в 2,5 тысячи долларов. Сумочка стала самой дорогой вещью в гардеробе Мишиной.

«У меня есть сумочка Louis Vuitton. Она стояла где-то 2,5 тысячи долларов. Это для меня потолок. Это был подарок на день рождения. Мой бывший подарил Александр Эллерт», — поделилась звезда сериала «Крепостная».

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