Ведущая запостила фото из девяностых, где она запечатлена на подиуме

Катя Осадчая показала, как выглядела, когда была моделью instagram.com/kosadcha

Ведущая проектов «Світське життя» и «Голос країни» Катя Осадчая поделилась с подписчиками снимком из личного архива. В Инстаграм-сторис 37-летняя телезвезда обнародовала кадр, который был сделан в конце девяностых.

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На редком фото Осадчая позировала в белой футболке, светло-коричневых штанах с черным поясом. на подиуме модного показа дизайнера Лилии Пустовит.

Отметим, что Осадчая с 13 до 18 лет строила модельную карьеру в странах Западной Европы. Став совершеннолетней, приняла решение вернуться в Украину. В 2001 году она стала женой бизнесмена и нардепа Олега Полищука, с которым прожила в браке три года и от которого родила сына Илью.

Катя Осадчая 20 лет назад instagram.com/kosadcha

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