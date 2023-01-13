В сети разгорелся скандал из-за лакшери-вечеринки с флагами Украины и под трек "Вова, е**ш их, бл**ь".

Украинская ведущая Екатерина Осадчая, которая с начала полномасштабной войны полностью посвятила себя помощи Украине, отреагировала на скандальную вечеринку в Куршавеле, которую организовала блогерша Алина Варакута. В сториз Инстаграма теледива особенно выделила гостей Дня рождения.

Скандал в сети начался с того, что в Инстаграме разлетелись видео, где Варакута отмечает пышно день рождения на одном из самых дорогих курортов мира – в Куршавеле. Среди гостей засветилась "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан с мужем призывного возраста Сергеем Ошеровским. Украинцы развлекались с флагами Украины под трек "Вова, е**ш их, бл**ь", а также пили элитное шампанское за 13-16 тысяч за бутылку.

Екатерина Осадчая опубликовала скриншот с вечеринки, а также упомянула свое интервью с Кариной Жосан, которая рассказывала, откуда у нее деньги на роскошную жизнь. "Мисс Украина" заявила, что в отношениях с состоятельным мужчиной, но он – не спонсор, так как она 5 лет работала в Китае моделью и смогла заработать на все свои "хотелки". Ее бойфренд Сергей Ошеровский находится в розыске МВД Украины из-за связи с "бригадой" Потапова, которые обслуживал строительство нардепа от ОПЗЖ Вадима Столяра.

"Вы, наверное, уже видели этих "героев" с куршевельских склонов, танцующих на столах под флагом. Михаил Ткач уже рассказал, что среди них Карина Жосан, бывшая "Мисс Вселенная" с мужем. В интервью для "Светской жизни" она как раз рассказывает, "откуда деньги", - написала Екатерина.

Ранее мы писали, что Алина Варакута оправдалась за вечеринку с украинской символикой за границей, пока в Украине полномасштабная война.