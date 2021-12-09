Во что певица вкладывает заработанные деньги

«Я не транжира»: Тина Кароль рассекретила, на что идут ее гонорары instagram.com/tina_karol

Народная артистка Украины, одна из самых популярных певиц и ведущих нашей страны Тина Кароль призналась, что ей жалко тратить деньги на себя.

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В новом интервью, отрывок которого появился на фан-странице звезды, исполнительница рассекретила, что почти весь заработок идет на ее творчество.

Тина часто отказывает себе в дорогих удовольствиях, чтобы приобрести новые декорации или костюмы для выступлений, а также оплатить труд постановщиков ее номеров.

«Я не транжира. Я всегда жалею на себя. А вот куда я не жалею — это на творчество: какой-то костюм, какая-то сценическая декорация, постановка, шоу, балет, новое оборудование для стейдживиков. Там весь мой бюджет», — отметила Кароль.

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