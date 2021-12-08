Звезда сериала «Друзья» сняла трогательное видео со старшими сестрами

Кортни Кокс показала себя в молодости на архивном кадре с сестрами Getty Images

Всемирно известная актриса Корни Кокс, сыгравшая в сериалах «Друзья», «Город хищниц» и серии фильмов «Крик», впервые за долгое время показала своих старших сестер — Дотти Пикетт и Вирджинию Кокс.

Читайте также: Ангела Меркель больше не лидер: Forbes обновил рейтинг самых влиятельных женщин

В Инстаграм-аккаунте 57-летняя Кортни обнародовала ролик, в котором совместила трогательное видео с празднования дня рождения Дотти и архивную фотографию из семейного альбома.

Родственницы попытались повторить раритетный кадр, снятый более тридцати лет назад. На старом снимке Кокс выглядит совсем юной.

Кортни Кокс и ее старшие сестры instagram.com/courteneycoxofficial

«С Днем Рождения, Дотти! Я провела лучшее время с сестрами в эти выходные!», — написала кинозвезда.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: