Кортни Кокс показала себя в молодости на архивном кадре с сестрами
Звезда сериала «Друзья» сняла трогательное видео со старшими сестрами
Всемирно известная актриса Корни Кокс, сыгравшая в сериалах «Друзья», «Город хищниц» и серии фильмов «Крик», впервые за долгое время показала своих старших сестер — Дотти Пикетт и Вирджинию Кокс.
Читайте также: Ангела Меркель больше не лидер: Forbes обновил рейтинг самых влиятельных женщинВ Инстаграм-аккаунте 57-летняя Кортни обнародовала ролик, в котором совместила трогательное видео с празднования дня рождения Дотти и архивную фотографию из семейного альбома.
Родственницы попытались повторить раритетный кадр, снятый более тридцати лет назад. На старом снимке Кокс выглядит совсем юной.
«С Днем Рождения, Дотти! Я провела лучшее время с сестрами в эти выходные!», — написала кинозвезда.
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