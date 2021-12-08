Названы треки, которые чаще всего использовались для создания роликов в TikTok

ТОП-5 песен, которые «взорвали» TikTok в 2021 году freepik.com

Создатели TikTok подсчитали, какие композиции чаще всего звучали в роликах пользователей приложения в 2021 году.

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Так, на первом месте в ТОПе самых популярных треков оказался хит 2019 годаот австралийского исполнителя Masked Wolf.

Вторую строчку заняли победитель «Евровидения-2021», итальянская группа Måneskin, которая перепела песню 2007 года Madcon — Beggin.

Третьим в рейтинге оказался американский рэпер Popp Hunna и его композиция Adderall (Corvette Corvette).

Четвертое место в рейтинге досталось артисту из Канады ElyOtto и его песне SugarCrash.

Замыкает пятерку самых популярных хитов в TikTok Джастин Бибер с треком Stay, над которым он работал вместе с The Kid Laroi.

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