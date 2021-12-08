ТОП-5 песен, которые «взорвали» TikTok в 2021 году
Названы треки, которые чаще всего использовались для создания роликов в TikTok
Создатели TikTok подсчитали, какие композиции чаще всего звучали в роликах пользователей приложения в 2021 году.
Читайте также: Ангела Меркель больше не лидер: Forbes обновил рейтинг самых влиятельных женщинТак, на первом месте в ТОПе самых популярных треков оказался хит 2019 года Astronaut In The Ocean от австралийского исполнителя Masked Wolf.
Вторую строчку заняли победитель «Евровидения-2021», итальянская группа Måneskin, которая перепела песню 2007 года Madcon — Beggin.
Третьим в рейтинге оказался американский рэпер Popp Hunna и его композиция Adderall (Corvette Corvette).
Четвертое место в рейтинге досталось артисту из Канады ElyOtto и его песне SugarCrash.
Замыкает пятерку самых популярных хитов в TikTok Джастин Бибер с треком Stay, над которым он работал вместе с The Kid Laroi.
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