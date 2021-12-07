Певица показала, как выглядела в 19 лет, когда была ведущей «Подъема»

Анна Седокова вспомнила, как ее со скандалом уволили с Нового канала instagram.com/annasedokova

Одна из участниц «золотого» состава популярного женского трио «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась с поклонниками редкими кадрами из личного архива.

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В Инстаграм-сторис 38-летняя исполнительница напомнила фанам о том, что одной из ее первых работ на телевидении была программа «Подъем». В эфире Нового канала Анна появилась в 19-летнем возрасте. А судя по архивным снимкам, ее коллегой по сьемках был Максим Нелипа.

Певица призналась, что с тех пор не любить рано вставать утром так, как на Новый канал ей приходилось выезжать в 4:30 утра. Кроме того, Седокова заявила, что ее и Максима уволили со скандалом.

«Нас очень громко уволили с канала. Увольнял лично Ткаченко. Однажды в одно утро после эфира ко мне подошла ассистент и тихо прошептала на ушко «Ты уволена». Но мы решили бороться. И после этого нас уволили громко. «Дайте нам еще один шанс! Мы вам покажем, на что мы способны». «Ок, — говорит руководство, — можете снять сами программу на любую тему и показать нам». И недолго думая, мы выбираем невероятную тему: «Как встать бодрым»», — рассказала Седокова.

Удалось ли ей и Нелипе снять программу и как на видео отреагировало руководство Нового канала, Анна пока не рассекретила.

Инстаграм Анны Седоковой instagram.com/annasedokova

Как Седокова выглядела во время работы на Новом канале instagram.com/annasedokova

Анна Седокова об увольнении с «Подъема» instagram.com/annasedokova

Седокову уволили с Нового канала instagram.com/annasedokova

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