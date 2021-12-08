Впервые за 10 лет лидерская позиция досталась не политику из Германии

Популярный финансово-экономический журнал Forbes составил 18-й ежегодный список из ста самых влиятельных женщин мира. В рейтинг попали звезды шоу-бизнеса, политики, спортсменки, медики, ученые, бизнесвумен и общественные деятели.

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Впервые за 10 лет у списка появился новый лидер. С 2011 года первое место рейтинга занимала канцлер Германии Ангела Меркель, но после ее ухода из должности список самых влиятельных женщин возглавила бывшая жена одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса, миллиардерка-филантроп

Джефф Безос и Маккензи Скотт. Getty Images

Напомним, что за 18-летнюю историю создания рейтинга Меркель не была на высшей строчке только четыре раза. В этом году она даже не попала в сотку.

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Вторым номером в 2021 году стала вице-президент США, которая поднялась на одну позицию после вступления в должность. По сравнению с предыдущим годом, Харрис поменялась местами с, президентом Европейского центрального банка, которая теперь занимает третье место.

Камала Харрис Getty Images

Кристин Лагард Getty Images

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Стоит отметить, что королева Великобритании Елизавета II потеряла 24 позиции. С 56-го места она переместилась на 70-е из-за уменьшения публичных выступлений и множества кризисов репутации королевской семьи (чего только стоят утверждения герцогини Меган Маркл о расистском обращении).

Среди звезд шоу-бизнеса в рейтинге можно увидеть Опру Уинфри (23), Рианна (68), Риз Уизерспун (74), Бейонсе (76) и Тейлор Свифт (78). Полный список самых влиятельных женщин 2021 года можно посмотреть по ссылке.

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