Ранее Кидман уже усыновляла двоих детей в браке с Томом Крузом

Семью голливудской актрисы австралийского происхождения Николь Кидман и музыканта Кита Урбана вскоре ожидает пополнение. Звездная парочка решилась на третьего ребенка.

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54-летняя кинозвезда долгое время не могла самостоятельно забеременеть, поэтому она уговорила мужа на усыновление малыша. Об этом сообщило издание Woman’s Day со ссылкой на источник, близкий к окружению супругов.

Напомним, что для Кидман это не первое усыновление. Ранее она и ее экс-муж Том Круз были приемными родителями девочки и мальчика. После развода актриса редко общалась с детьми, которые остались с отцом.

Кроме того, у Николь есть двое дочерей от Кита, но, по мнению пары, именно появление третьего ребенка сделает их семью полноценной. По словам инсайдера, документы на усыновление уже поданы.

«Что еще более удивительно на этот раз, так это то, что она безумно влюблена в своего мужа. У них есть две удивительные дочери, которые так же взволнованы, как и Николь, тем, чтобы иметь маленького брата или сестру. Николь и Кит давно хотели сделать это, но им мешали жизнь, пандемия и работа. Все документы готовы, они ожидают, что это не займет много времени», — поделился источник.

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