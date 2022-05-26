Телеведущий планирует дать жизнь ребенку, потерявшему родителей

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который защищает Украину в рядах ВСУ, планирует в ближайшем будущем удочерить девочку, которая потеряла родителей из-за российской агрессии. Об этом он заявил в программе "Вечер с Украиной".

По его словам, желание стать близким человеком для чужого ребенка у него появилось после того, как он эвакуировал детей и побывал в детской областной больнице.

"После самых последних событий, когда были ситуации, и мы вытаскивали и эвакуировали детей, и после того, как я побывал в детской областной больнице… Мы украинцы - очень великая нация. На нас огромная ответственность - не подставить нашу страну, наших родителей, наши города, продолжать учиться, чтобы нами гордились. Чтобы те, кто уехали - наши жены, сестры, бабушки могли сказать, какие мы молодцы. И одно из таких решений, которое даст мне мотивацию двигаться дальше - я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей", – объяснил ведущий.

Также он отметил, что в период войны в Украине процедуру невозможно провести официально, однако можно стать для ребенка опекуном: "Во время войны этого невозможно сделать. Но можно стать опекуном. И после того, как все закончится, она станет официально моей дочкой". Но есть и еще один нюанс, Салем о своем желании удочерить ребенка не рассказал супруге, но заверил, что он будет только "за".

"Я думаю, она поддержит. Это не объяснить... Надо понимать, что есть человеческие жизни, которые останутся просто на произвол судьбы. Если ты можешь сделать для себя что-то… Ведь мы ведь это делаем для себя. Надо понимать, за что нам вся эта война. Если мы не можем помочь близким, тогда это все зря. Надо помогать. Неважно, где ты служишь, военный ты или волонтер. Я посчитал своей миссией дать жизнь ребенку, потерявшему родителей. Я сам рос без родителей, я знаю, как это важно", – сказал ведущий.

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