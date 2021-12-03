Рэпер публично раскритиковал 63-летнюю Мадонну за обнаженку

Совсем недавно легендарная американская исполнительница Мадонна «взорвала» Сеть кадрами из новой откровенной фотосессии. На опубликованных в Инстаграм снимках 63-летняя поп-звезда позировала в нижнем белье, туфлях и колготах в сетку.

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Рэпер 50 Cent решил публично прокомментировать свежую фотосъемку Мадонны. Певец разместил у себя в Инстаграм один из кадров знаменитой артистки и написал: «Мадонна под кроватью, которая пытается вести себя как девственница в 63 года». Позже мужчина удалил публикацию.

Такое резкое высказывание музыканта задело певицу и она тоже решила публично обратиться к обидчику. Мадонна отметила, что считала 50 Cent своим другом. Она заявила, что рэпер привлекает к себе внимание, унижая других. Также певица добавила, что 50 cent просто завидует ей, потому что не сможет так же хорошо выглядеть в ее возрасте.

«Здесь 50 Cent притворяется моим другом. Сейчас ты решил поговорить обо мне! Полагаю, что твоя новая карьера — привлекать внимание, унижая других в социальных сетях. Ты просто завидуешь, что не будешь выглядеть так же хорошо, как я, или не будешь таким же веселым, когда тебе будет столько же!», — написала Мадонна.

Мадонна поссорилась с 50 Cent instagram.com/madonna

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