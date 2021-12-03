В рейтинг вошли 25 звезд шоу-бизнеса, моды, политики и спорта

Самые влиятельные женщины 2021 года: кто попал в список Getty Images

Журнал Financial Times составил список 25-ти самых влиятельных женщин уходящего года. В голосовании принимали участие обладательницы этого титула прошлых годов, а также журналисты издания и читатели.

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25 самых влиятельных женщин по версии журнала Financial Times

Список поделили на три категории: «Лидеры», «Героини» и «Создательницы». В рейтинге нет первых и последних мест так, как список составлен в довольном порядке.

Категория «Лидеры»

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор Всемирной торговой организации (Нигерия)

Лина Хан, председатель Федеральной торговой комиссии (США)

Мэри Барра, председатель и генеральный директор General Motors (США)

Гита Гопинат, главный экономист МВФ (США) Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gita Gopinath (@gita.gopinath76075)

Луиза Трахано, самая богатая женщина Бразилии

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Нэнси Пелоси Getty Images

Мариам Аль-Махди, политик (Судан)

Кейт Бингэм, бывший председатель Целевой группы по вакцинам Великобритании

Кэти Вуд, основательница инвестиционной компании ARK Invest (США)

Розалинд Брюэр, генеральный директор Walgreens Boots Alliance

Цай Инвэнь, президент Тайваня

Цай Инвэнь Getty Images

Категория «Героини»

Фрэнсис Хауген, специалист по данным (США)

Наоми Осака, японская теннисистка

Наоми Осака Getty Images

Элиза Лонкон Антилео, президент Конституционного съезда Чили

Агнес Чоу, активист за демократию (Гонконг, Великобритания)

Лиз Чейни, член Конгресса Палаты представителей США

Ванесса Накате, активистка за климатическую справедливость (Уганда)

Сотоода Форотан, активистка из Афганистана

Светлана Тихановская, руководитель Координационного совета Беларуси

Светлана Тихановская Getty Images

Категория «Создательницы»

Хлоя Чжао, американский режиссер китайского происхождения

Хлоя Чжао Getty Images

Салли Руни, писательница (Ирландия)

Шонда Раймс, телепродюсер, сценарист и писательница (США)

Скарлетт Йоханссон, американская актриса

Скарлетт Йоханссон Getty Images

Паула Рего, художница (Португалия, Великобритания)

Габриэла Херст, креативный директор Chloé (Уругвай, США)

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