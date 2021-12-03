Журнал Financial Times составил список 25-ти самых влиятельных женщин уходящего года. В голосовании принимали участие обладательницы этого титула прошлых годов, а также журналисты издания и читатели.

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Список поделили на три категории: «Лидеры», «Героини» и «Создательницы». В рейтинге нет первых и последних мест так, как список составлен в довольном порядке.

25 самых влиятельных женщин по версии журнала Financial Times 

Категория «Лидеры»

  • Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор Всемирной торговой организации (Нигерия)
  • Лина Хан, председатель Федеральной торговой комиссии (США)
  • Мэри Барра, председатель и генеральный директор General Motors (США)
  • Гита Гопинат, главный экономист МВФ (США)
  • Луиза Трахано, самая богатая женщина Бразилии
  • Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
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  • Мариам Аль-Махди, политик (Судан)
  • Кейт Бингэм, бывший председатель Целевой группы по вакцинам Великобритании
  • Кэти Вуд, основательница инвестиционной компании ARK Invest (США)
  • Розалинд Брюэр, генеральный директор Walgreens Boots Alliance
  • Цай Инвэнь, президент Тайваня

Цай Инвэнь
Цай Инвэнь
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Категория «Героини»

  • Фрэнсис Хауген, специалист по данным (США)
  • Наоми Осака, японская теннисистка

Наоми Осака
Наоми Осака
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  • Элиза Лонкон Антилео, президент Конституционного съезда Чили
  • Агнес Чоу, активист за демократию (Гонконг, Великобритания)
  • Лиз Чейни, член Конгресса Палаты представителей США
  • Ванесса Накате, активистка за климатическую справедливость (Уганда)
  • Сотоода Форотан, активистка из Афганистана
  • Светлана Тихановская, руководитель Координационного совета Беларуси

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
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Категория «Создательницы»

  • Хлоя Чжао, американский режиссер китайского происхождения

Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
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  • Салли Руни, писательница (Ирландия)
  • Шонда Раймс, телепродюсер, сценарист и писательница (США)
  • Скарлетт Йоханссон, американская актриса

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
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  • Паула Рего, художница (Португалия, Великобритания)
  • Габриэла Херст, креативный директор Chloé (Уругвай, США)

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