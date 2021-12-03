Самые влиятельные женщины 2021 года: кто попал в список
В рейтинг вошли 25 звезд шоу-бизнеса, моды, политики и спорта
Журнал Financial Times составил список 25-ти самых влиятельных женщин уходящего года. В голосовании принимали участие обладательницы этого титула прошлых годов, а также журналисты издания и читатели.
Читайте также: 8 знаменитостей, которым инвалидность не помешала стать успешнымиСписок поделили на три категории: «Лидеры», «Героини» и «Создательницы». В рейтинге нет первых и последних мест так, как список составлен в довольном порядке.
25 самых влиятельных женщин по версии журнала Financial Times
Категория «Лидеры»
- Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор Всемирной торговой организации (Нигерия)
- Лина Хан, председатель Федеральной торговой комиссии (США)
- Мэри Барра, председатель и генеральный директор General Motors (США)
- Гита Гопинат, главный экономист МВФ (США)
- Луиза Трахано, самая богатая женщина Бразилии
- Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США
- Мариам Аль-Махди, политик (Судан)
- Кейт Бингэм, бывший председатель Целевой группы по вакцинам Великобритании
- Кэти Вуд, основательница инвестиционной компании ARK Invest (США)
- Розалинд Брюэр, генеральный директор Walgreens Boots Alliance
- Цай Инвэнь, президент Тайваня
Категория «Героини»
- Фрэнсис Хауген, специалист по данным (США)
- Наоми Осака, японская теннисистка
- Элиза Лонкон Антилео, президент Конституционного съезда Чили
- Агнес Чоу, активист за демократию (Гонконг, Великобритания)
- Лиз Чейни, член Конгресса Палаты представителей США
- Ванесса Накате, активистка за климатическую справедливость (Уганда)
- Сотоода Форотан, активистка из Афганистана
- Светлана Тихановская, руководитель Координационного совета Беларуси
Категория «Создательницы»
- Хлоя Чжао, американский режиссер китайского происхождения
- Салли Руни, писательница (Ирландия)
- Шонда Раймс, телепродюсер, сценарист и писательница (США)
- Скарлетт Йоханссон, американская актриса
- Паула Рего, художница (Португалия, Великобритания)
- Габриэла Херст, креативный директор Chloé (Уругвай, США)
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