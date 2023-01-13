Известная комедиантка высказалась о своих бывших отношениях

Американская комедиантка, актриса и телеведущая Челси Хэндлер в интервью ET Canada рассказала, почему рэпер 50 Cent до сих пор остается ее любимым экс-бойфрендом.

По словам знаменитости, ей всегда было весело в компании музыканта. Кроме того, певец очень нравился ее друзьям. Челси добавила, что хоть она и недолго состояли в отношениях с 50 Cent в 2011 году, но она не против когда-нибудь встретиться и еще провести вместе время за напитками.

«Я люблю 50 Cent, вы знаете, с ним было весело, он был просто милашкой. Мои друзья любили тусоваться с ним, я любила тусоваться с ним. Это был довольно короткий роман. Это было всего два месяца, но да, я имею в виду, если бы я увидела его, я бы обязательно выпила с ним», — поделилась Хэндлер.

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