Официально женат: Роман Сасанчин из «Голосу країни» показал свидетельство о браке
19-летний победитель вокального шоу расписался со своей беременной девушкой
Победитель второго сезона «Голос. Діти» и десятого сезона «Голосу країни» Роман Сасанчин узаконил отношения со своей девушкой Иванной. Случилось это 2 декабря.
Читайте также: Сандра Буллок призналась, почему не выходит замуж за своего бойфрендаНа своей странице в Инстаграм 19-летний артист в инстаграм-сторис обнародовал видео, в котором продемонстрировал свидетельство о браке.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: