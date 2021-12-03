19-летний победитель вокального шоу расписался со своей беременной девушкой

Официально женат: Роман Сасанчин из «Голосу країни» показал свидетельство о браке instagram.com/sasanchyn_official

Победитель второго сезона «Голос. Діти» и десятого сезона «Голосу країни» Роман Сасанчин узаконил отношения со своей девушкой Иванной. Случилось это 2 декабря.

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На своей странице в Инстаграм 19-летний артист в инстаграм-сторис обнародовал видео, в котором продемонстрировал свидетельство о браке.

Роман Сасанчин женился instagram.com/sasanchyn_official

Стоит отметить, что пара решилась на свадьбу спустя три месяца после официального объявления о предстоящем пополнении. Новоиспеченная жена Сасанчина родит первенца уже в январе 2022 года.

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