Голливудская звезда уже 6 лет состоит в отношениях с фотографом Брайаном Рэндаллом

Звезда фильма «Мисс Конгениальность», американская актриса Сандра Буллок впервые рассекретила, почему не спешит замуж за своего возлюбленного.

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Так, в эфире шоу Red Table Talk 57-летняя обладательница «Оскара» отметила, что считает фотографа Брайана Рэндалла «любовью всей своей жизни». По словам Сандры, бойфренд является отличным примером для ее двух приемных детей — 11-летнего Луи и 9-летней Лейлы. Кроме того, ребенка Брайана от его предыдущих отношений она тоже воспринимает как своего.

Буллок отметила, что ей не нужен документ о браке, чтобы быть хорошим партнером и заботливой матерью. Актриса вспомнила, что уже прошла через один развод и больше не хочет это повторить. 5 лет Сандра была замужем за телеведущим и производителем мотоциклов Джесси Джеймсом.

«Я — человек, прошедший через развод. Я нашла любовь всей своей жизни. У нас двое прекрасных детей — трое детей с его старшей дочерью. Это лучшая вещь на свете. Я не хочу говорить «делайте так, как я», но мне не нужна бумажка, чтобы быть преданным партнером, преданной матерью. Мне не нужно напоминать, чтобы я всегда была рядом в самые тяжелые времена. Мне не нужно говорить, что я должна выдержать бурю с хорошим человеком», — заявила актриса.

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