Канье Уэст, мягко говоря, не в восторге

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В последнее время о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона говорят все. Источник, близкий к их паре, подтвердил, что они официально вместе. А теперь стало известно, что об этом думает все еще муж телезвезды — Канье Уэст.

По словам источника издания HollywoodLife, Канье, мягко говоря, не в восторге.

«Он совсем не доволен тем, что Ким и Пит перешли на новый уровень, и он был очень расстроен тем, что Пита пригласили в дом Крис Дженнер», — сообщает инсайдер.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Getty Images

Рэпер считает, что Ким слишком торопится.

«Это неправильно. Это дом бабушки их детей. Ким предала их», — цитирует слова Канье источник.

Отметим, на этой неделе Пит отметил свой день рождения в кругу семьи Ким.

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