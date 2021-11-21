«Предала наших детей»: как Канье Уэст отреагировал на роман Пита и Ким
Канье Уэст, мягко говоря, не в восторге
Читайте также: «Промолчать — значит соврать»: Бритни Спирс обвинила Кристину Агилеру во лжиВ последнее время о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона говорят все. Источник, близкий к их паре, подтвердил, что они официально вместе. А теперь стало известно, что об этом думает все еще муж телезвезды — Канье Уэст.
По словам источника издания HollywoodLife, Канье, мягко говоря, не в восторге.
«Он совсем не доволен тем, что Ким и Пит перешли на новый уровень, и он был очень расстроен тем, что Пита пригласили в дом Крис Дженнер», — сообщает инсайдер.
Рэпер считает, что Ким слишком торопится.
«Это неправильно. Это дом бабушки их детей. Ким предала их», — цитирует слова Канье источник.
Отметим, на этой неделе Пит отметил свой день рождения в кругу семьи Ким.
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