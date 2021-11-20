Между певицами возник инцидент

Читайте также: Звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита могут посадить в тюрьму на 4 года

Бритни Спирс обвинила певицу Кристину Агилеру во лжи. Дело в том, что накануне прошла церемония вручения премии Latin Grammy Awards 2021, где журналисты брали интервью у певицы Кристины Агилеры. И, конечно, не обошлось без вопросов про Бритни.

«Вы поздравили Бритни Спирс с освобождением?», — спросил репортер у Кристины Агилеры.

Реакция Агилеры показалась всем довольно странной, певица нахмурилась, а ее представитель сразу же сказал, что «они не собираются обсуждать эту тему».

Кристина Агилера instagram.com/xtina

Сама певица лишь успела добавить: «Я не могу, но… я рада за нее».

Чего и следовало ожидать, Бритни Спирс увидела отрывок этого интервью в интернете и сразу же написала обращение в своем Instagram.

Фото: instagram.com/britneyspears/

«Я люблю и обожаю всех, кто поддерживал меня… но отказываться говорить, когда знаешь правду, значит соврать», — сказала Бритни. Она продолжила: «Я 13 лет пробыла в ужасной коррумпированной системе, но почему людям так трудно говорить об этом??? Я та, кто прошла через это!!!! Всем сторонникам, которые высказались и поддержали меня, спасибо… Да, это важно для меня», — добавила Бритни.

Кристина Агилера и Бритни Спирс Getty Images

Напомним, Бритни Спирс и Кристина Агилера начали свой карьерный путь вместе — на шоу Mickey Mouse Club в 1993 году.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: