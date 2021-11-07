Дочь Синди Кроуфорд приняла участие в откровенной фотосессии

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20-летняя модель Кайя Гербер приняла участие в откровенной фотосессии. Юная звезда снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала. Результатом работы Кайя поделилась на своей странице в Instagram. Дочь Синди Кроуфорд позировала в одних брюках и с минимумом косметики.

Поклонники Кайи вдохновились её смелостью. Одни писали, что она выглядит просто невероятно, а вот другие вспомнили, что похожая фотосессия была у ее матери в молодости.

«Ты просто мамина копия», — написал один из пользователей.

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