«Мамина копия»: Кайя Гербер обнажилась для обложки журнала
Дочь Синди Кроуфорд приняла участие в откровенной фотосессии
Читайте также: Майли Сайрус восхитила стройной фигурой без бюстгальтера: фото20-летняя модель Кайя Гербер приняла участие в откровенной фотосессии. Юная звезда снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала. Результатом работы Кайя поделилась на своей странице в Instagram. Дочь Синди Кроуфорд позировала в одних брюках и с минимумом косметики.
Поклонники Кайи вдохновились её смелостью. Одни писали, что она выглядит просто невероятно, а вот другие вспомнили, что похожая фотосессия была у ее матери в молодости.
«Ты просто мамина копия», — написал один из пользователей.
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