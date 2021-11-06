Артистка впервые за 4 года дала интервью в Украине

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Известная украинская певица Светлана Лобода редко делится подробностями своей личной жизни, тщательно скрывая и оберегая ее. Однако накануне артистка впервые рассказала о своем новом возлюбленном и дорогом подарке.

Звезда стала гостьей в YouTube-шоу Маши Ефросининой «Экзамен». Ведущая спросила о кольце, которое Светлана бережно носит на безымянном пальце, правда, ответа так и не дождалась.

«Это подарок», — коротко ответила Лобода. Звезда отметила, что оно не помолвочное.

О своём избраннике Светлана рассказала не так много, однако, пользователи в комментариях заметили, что все это певица говорила совершенно искренне.

«Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий и может меня укутать своей заботой», — призналась Лобода. Светлана также рассказала, что она очень влюблена. «Рядом с ним я чувствую себя девочкой», — добавила она.

Певица призналась, что они своих отношений не скрывают.

«Спалят, значит, спалят», — пошутила Светлана.

Только рассказала, что чувствует себя свободно только лишь потому, что находится за границей, в Европе. Где именно — очередная загадка. Лобода объясняет это тем, что хочет обеспечить безопасность близких.

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