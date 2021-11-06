Осторожно, горячо: Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной
Звезду фильмов Marvel Криса Эванса назвали самым сексуальным мужчиной из ныне живущих
Читайте также: Секс-символы советского кино: ТОП-30 самых красивых мужчинИсточники журнала The Page Six сообщили, что на следующей неделе выйдет обложка журнала People с 40-летним Крисом Эвансом, где его признали «самым сексуальным человеком». Именно этот журнал и присуждает титулы самым сексуальным людям планеты.
К слову, актер мог получить это звание еще в прошлом году, но уступил Майклу Бакари Джордану из-за инцидента с откровенным фото, которое Эванс случайно опубликовал в Сети.
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