Певица снялась топлес и восхитила фанатов

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус восхитила поклонников откровенными фото. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала стройное тело в нижнем белье. А на одном из кадров даже снялась топлес, сняв короткую майку.

Также артистка показала свою гардеробную, где примеряла свои кроссовки.

«Обувь, которая продавалась сама», – подписала кадры звезда.

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Стоит отметить, что за несколько часов публикация набрала более двух миллионов лайков и почти 11 тысяч комментариев, в которых фанаты восхитились внешним видом Сайрус.

«Милый купальный костюм», «Ханна Монтана», «Вау», «Я люблю вас», «Королева», «Богиня», «Шикарная фигура», «Сексуальная».

Листайте карусель, чтобы посмотреть все откровенные фото Майли Сайрус:

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