Узнайте, кто из украинских звезд ходил в лес за грибами

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В сезон грибной охоты можно не только хорошенький урожай собрать, но и прекрасно провести время на свежем воздухе. Главное, чтобы была хорошая погода и желание, тогда успех найти грибную лужайку намного возрастает.

Ivona представляет подборку украинских звезд, которые уже ходили в лес за грибами этой осенью и похвастались своими находками на своих страницах в Инстаграм.

Звездные грибники

Сергей и Снежана Бабкины

«Каждый год мы ходим за грибами. В этом году поход немного оттянулся, но состоялся! Получили огромное удовольствие!», – написал Сергей Бабкин.

Марина и Петр Порошенко

«Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят – наш урожай только за сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом году. Но будет чем смаковать целую зиму», – подписал кадры бывший Президент Украины.

Евгений Комаровский

«Судя по прогнозу погоды, в ближайшее время солнце планирует очень надолго с нами распрощаться. Поехали с другом в лес искать грибы и греться в последних лучах», – подписал публикацию доктор Комаровский.

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