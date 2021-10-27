Узнайте, сколько денег выручила телеведущая за свой особняк

Известная американская актриса и телеведущая Эллен Дедженерес продала свой дом в капском голландском стиле с сараем, спроектированным Томом Кундигом, за 55 миллионов долларов.

Менее чем через два месяца после покупки дома в Беверли-Хиллз Эллен Дедженерес и ее жена Порша де Росси продали одну из своих владений в Монтесито и приобрели два новых дома в этом районе, пишет Dirt.

Имущество в Монтесито, от которого они отказались, было самым дорогим домом в их портфеле – они купили его за 49 миллионов долларов, а теперь продали за 55 миллионов долларов.

Стоит отметить, что роскошное поместье включает в себя более четырех акров земли. Дом площадью 9000 квадратных футов, гостевой дом, отдельный гараж, домик у бассейна и сарай были спроектированные известным архитектором Томом Кундигом.

Также на территории особняка есть большой пруд с рыбой, экологически чистые огороды, парковка на более чем 30 автомобилей и пейзажный бассейн с видом на усадьбу.

Дом Эллен Дедженерес с птичьего полета; Фото: Bing Maps

Дом Эллен Дедженерес с высоты; Фото: Bing Maps

Усадьба Эллен Дедженерес; Фото: Bing Maps

Двор Эллен Дедженерес; Фото: Bing Maps

Территория дома Эллен Дедженерес; Фото: Bing Maps

Особняк Эллен Дедженерес; Фото: Bing Maps

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