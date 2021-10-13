Украинская певица призналась, что страдает от депрессии

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Известная украинская певица Alina Pash рассказала о своей депрессии и мыслях о суициде. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором призналась о проблемах с психологическим здоровьем.

«Чаще всего я подобное писала в свои дневники. Там еще много жутких рисунков. Вчера был День ментального здоровья, который обернулся для меня абсолютно противоположным. Восемь лет я пытаюсь заставить себя до конца разобраться в своей «проблеме» и не довожу терапию до конца. По разным причинам. Имею ощущение, будто я, как маятник, что на этапе «у вас на радаре трещина», красные фонарики подмигивают, а я почему-то тупо готовлюсь к своему 26 апреля, чтобы лупануть и замолчать мыслями навсегда. Суицидальный гнусный голос внутри, который говорит: «Да пусть оно все горит ярко, будет красиво и муки непонимания себя и всего вокруг наконец-то закончатся, поэтому сделай это драматично!», — диктует наихудший сценарий и я почему-то его принимаю», – написала артистка.

Также певица добавила, что в ее жизни не было больших трагедий. У нее хорошая и успешная семья, но она все равно чувствует себя плохо:

«Не покидает ощущение «я не там и не с теми» или «меня вообще не должно быть». Я не могу найти понимание в отношениях, выбирая каких-то искалеченных чуваков ментально. Затем мы вместе, как два зомби, убиваемся. И этот сценарий повторяется, что порождает во мне паранойю во всех ее худших истоках. Я устала. За**алась. Не понимаю с чего вновь начать, чтобы разорвать этот круг», – призналась она.

К слову, рэп-исполнительница отметила, что не употребляет наркотические вещества, ведет здоровый способ жизни и работает с психотерапевтом. Но депрессивное состояние не отступает.

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