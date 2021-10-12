Узнайте, в каком возрасте потеряли девственность такие звезды, как Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Джонни Депп и Ким Кардашьян

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За прошедшие годы многие знаменитости во время интервью назвали возраст, в котором они впервые вступили в половые отношения. Такие звезды, как Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Джонни Депп, Ким Кардашьян и другие, откровенно рассказали о своем первом сексе. В некоторых случаях они даже раскрывали имя своего первого партнера.

Ivona представляет 15 знаменитостей, которые рассказали о своем первом сексуальном опыте.

Хлоя Кардашьян

Возраст: 14 лет.

«Моя ситуация была не из лучших. Мне было 14 лет, и я встречалась с 18-летним парнем. В общем, меня заставили заняться сексом. Я не была готова. Я едва знала свое собственное тело», – сказала Хлоя HLN .

Анджелина Джоли

Возраст: 14 лет.

Известная американская актриса Анджелина Джоли рассказала журналу OK Magazine, что потеряла девственность в 14 лет, сказав: «Я начала заниматься сексом со своим парнем, и секса и эмоций было недостаточно. Я больше не была маленькой девочкой. В момент, когда мне захотелось почувствовать себя ближе к своему парню, я схватила нож и порезала его. Он меня порезал. Мы обменялись кровью, и были ее залиты, мое сердце колотилось».

Джонни Депп

Возраст: 13 лет.

Актер Джонни еще в 2008 году сказал: «Я не делал ничего подобного с тех пор, как потерял девственность в 13 лет».

Джордж Клуни

Возраст: 16 лет.

Джордж Клуни однажды признался для GQ, что потерял девственность в 16 лет.

Энсел Эльгорт

Возраст: 14 лет.

«Мне было 14. Я понятия не имел, что делаю, и девушка тоже. Я даже не сделал хорошее освещение. Это был флуоресцентный, яркий свет в спальне, типа, поверх покрывала», – признался актер.

Колтон Хейнс

Возраст: 13 лет.

«Я потерял девственность в 13 лет из-за девушки и парня. Я никогда не говорил этого раньше. Девушка была на два года старше меня, а парню было около 16. Думаю, я все еще учился в 8-м классе. Все участвовали. Это был настоящий первый раз. Это было захватывающе. Это не было трехходовым. Это были отдельные случаи», – сказал Колтон.

Ким Кардашьян

Возраст: 14 лет.

«Когда я действительно захотела заняться сексом в первый раз, мне было почти 15. Я подумала: «Думаю, я собираюсь или хочу», а она [мама] сказала: « Хорошо, вот что мы собираемся сделать, мы собираемся поставить вас на противозачаточные средства», и она была очень открыта и честна со мной», – сказала Ким для шоу Опры Уинфри в декабре 2012 года.

Эштон Кутчер

Возраст: 15 лет.

«Мне было 15. Это было в лесу с девушкой, с которой я только что познакомился, с которой меня познакомил мой приятель. Все это длилось две секунды. Было действительно неловко. Два года спустя я снова занялся с ней сексом, просто чтобы показать ей, что первый раз был случайностью, и мне стало лучше».

Маколей Калкин

Возраст: 15 лет.

«Это не было отвратительно или странно. «Мы планировали это», добавив, что первый сексуальный опыт произошел, когда ему было 15 лет.

Йен Сомерхолдер

Возраст: 13 лет.

«Это было весело!», – сказал актер и добавил: «Сейчас страшно быть родителем, потому что ты все это знаешь».

Робин Тик

Возраст: 13 лет.

Однажды Робин Тик признался Говарду Стерну, что потерял девственность в 13 лет.

Мэттью Фокс

Возраст: 12 лет.

Звезда сериала «Остаться в живых» Мэттью Фокс признался в интервью для Playboy, что потерял девственность в 12 лет.

Кейт Мосс

Возраст: 14 лет.

Кейт сказала журналу Love, что первый сексуальный опыт у нее произошел, когда ей было 14 лет.

Шерил Коул

Возраст: 15 лет.

Шерил сказала для Glamour:

«Мне было 15, когда я потеряла девственность, но заставила своего парня ждать три месяца, поэтому я действительно гордилась собой».

Кит Харингтон

Возраст: с 13 лет.

Кит не назвал точный возраст, но дал подсказку:

«Это было типично для подростков на вечеринке. Я был, наверное, слишком молод», – сказал он Elle. Когда его спросили, было ли ему 13 лет, когда это произошло, Кит ответил: «Нет, но вы не за горами».

Автор: Леся Сайко

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