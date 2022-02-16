Певица сняла свою кандидатуру с участия в песенном конкурсе

Победительница Нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш объявила о том, что не будет представлять Украину в Турине.

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15 февраля стало известно, что член команды певицы предоставил Общественному фальшивую справку о якобы законном пересечении границы в 2015 году. Сегодня же Алина получила документ от пограничной службы, где было указано, что данных о посещении ею Крыма нет так, как они хранятся только 5 лет.

Но спустя два часа после обнародования «настоящей» справки, Паш внезапно опубликовала заявление, в котором отметила, что не хочет дальше участвовать в этой «грязной истории».

«Я гражданка Украины, я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что излилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и давлению, вломам моих социальных сетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидения. К сожалению. Мне очень жаль», — написала Алина.

Алина Паш не поедет на Евровидение-2022 instagram.com/alinapash

Кто поедет на Евровидение вместо Паш, пока не сообщается. Напомним, что похожая ситуация была в 2019 году, когда MARUV отказалась подписывать контракт с НОТУ. В тот год не один из финалистов Нацотбора не захотел ее заменить, и Украина была вынуждена пропустить конкурс.

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