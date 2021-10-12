Судья «МастерШефа» обнародовал архивное фото

«C возрастом только лучше»: как Эктор Хименес-Браво выглядел в 19 лет instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный украинский ведущий, кулинарный эксперт и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво решил принять участие в флешмобе #hello1991, который набирает популярности в соцсетях.

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На своей странице в Инстаграм 49-летняя телезвезда опубликовал архивную фотографию, сделанную 30 лет назад на его родине в Колумбии. На снимке 19-летний темноволосый и худой Эктор запечатлен в белой рубашке, поверх которой он надел вязаный свитер.

В описании к раритетному снимку Хименес-Браво признался, что решился на участие в флешмобе после того, как увидел черно-белую фотографию украинского журналиста Дмитрия Гордона.

«Увидел фото Гордона Дмитрия. Принимаю этот флешмоб! Смотри, как мы поменялись за столько лет, как будто один день прошел, да? Как говорят — люди как вино, с возрастом только лучше», — с юмором подписал фото Эктор.

Эктор Хименес-Браво в юности instagram.com/hectorjimenezbravo

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