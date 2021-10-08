Американская актриса Кирстен Данст, известность которой принесли фильмы «Джуманджи» и «Человек–паук», стала главной героиней нового выпуска журнала Architectural Digest.

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39-летняя кинозвезда похвасталась перед журналистами свеженьким ремонтов в своем доме в Лос-Анджелесе. Кирстен вместе с своим мужем, звездой сериала «Фарго» Джесси Племонсом, решились изменить интерьер особняка, когда узнали о пополнении в семьи. В июне у пары родился второй сын.

Дом, который расположен в долине Сан-Фернандо, оформлен в скандинавском стиле 30-х годов. Также в комнатах можно найти элементы декора из викторианской эпохи. В апартаментах актрисы есть несколько спален, ванных комнат, кухня с баром, гостиная, двор с садом и бассейн.

Данст показала, как объединила современный дизайн со старинными предметами и мебелью, которые достались ей от предков. Например, старинные модели кораблей, украшающие гостиную и столовую, были изготовлены ее дедом, а венок из белых перьев сделала двоюродная бабушка Данст на своей ферме в Миннесоте. 

Кухня Кирстен Данст
Кухня Кирстен Данст
architecturaldigest.com

Столовая в доме Кирстен Данст
Столовая в доме Кирстен Данст
architecturaldigest.com

Гостиная в особняке Кирстен Данст
Гостиная в особняке Кирстен Данст
architecturaldigest.com

Детская комната в доме Кирстен Данст
Детская комната в доме Кирстен Данст
architecturaldigest.com

Спальня Кирстен Данст
Спальня Кирстен Данст
architecturaldigest.com

Ванная комната в доме Кирстен Данст
Ванная комната в доме Кирстен Данст
architecturaldigest.com

Бассейн на территории особняка Кирстен Данст
Бассейн на территории особняка Кирстен Данст
architecturaldigest.com

Как выглядит дом актрисы Кирстен Данст
Как выглядит дом актрисы Кирстен Данст
architecturaldigest.com

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