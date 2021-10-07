Ведущая поделилась секретом своего успеха

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Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о борьбе с неудачами. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала пост, в котором поделилась своими переживаниями о трудностях, которые она пережила.

«Я себе становлюсь интересная в моменты падений. Наблюдаю, как за героиней киноленты, – выживу, не выживу. А когда все закончится благополучно, удивляюсь: «Как тебе удалось?», – признается ведущая.

Также она добавила, что в экстренных ситуациях никогда не закатывает глаза, а наоборот становится спокойной и ищет творческое решение проблемы.

«После падений, как после темноты, наступает рассвет. Когда черновик списан и смят, и появляется возможность переписать день», – подписала кадр Фреймут.

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