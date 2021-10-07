Певица продала права на свой музыкальный каталог

Тина Тёрнер продала авторские права на свои песни за крупную сумму Getty Images

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Известная американская певица и танцовщица Тина Тёрнер продала свои хиты, такие как «The Best» и «Nutbush City Limits», музыкальной издательской компании BMG, а также право на имя, изображение и свои фото для будущих спонсорских и торговых соглашений.

Отметим, что компания пытается скрыть цифры сделки, но специалисты утверждают, что такая сделка принесет артистке более 50 000 000 долларов.

Напомним, что за свою карьеру знаменитость получила 12 премий Грэмми и войдет в Зал славы рок-н-ролла как сольная исполнительница. Сейчас 81-летняя певица является одной из самых известных и ярких звезд в истории попмузыки.

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