Чудо архитектуры: в Сети показали, в каких домах живут голливудские знаменитости
Читайте также: Роскошь и минимализм: в Сети показали, как выглядят кухни знаменитостейДля каждого человека собственный дом – это убежище, место уединения или отдыха. Почти каждый человек хочет превратить из своей жилплощади «чудо» архитектуры или дизайна, чтобы там было комфортно и приятно жить.
Не зря говорят, что «даже родные стены лечат». Поэтому Ivona предлагает ознакомиться с самыми смелыми дизайнами домов знаменитостей, которые осмелились продемонстрировать свои интерьерные вкусы.
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Читайте также: Самый яркий макияж на весну: радужный образ Кары ДелевиньКара Делевинь
Известная британская актриса Кара Делевинь создала собственную «страну чудес». Знаменитость при помощи архитектора Николо Бини построила коттедж «удовольствий» в Лос-Анджелесе. Там у нее есть покер-рум, стая скульптур птиц мексиканского художника Сержио Бустаманте, «веселая» яма для мячей, витрина с причудливыми шляпами и костюмерная для вечеринок, два батута, бассейн и многое другое.
Читайте также: Мила Кунис отговорила мужа Эштона Кутчера лететь в космос
Читайте также: Мила Кунис отговорила мужа Эштона Кутчера лететь в космосЭштон Кутчер
Известный голливудский актер Эштон Кутчер с женой Милой Кунис и детьми живут в экологически чистом фермерском доме в Лос-Анджелесе. Супругам помогли воплотить дизайнерские идеи известные дизайнеры Ховард Бэкен и Вики Чарльз.
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Читайте также: Украинские звезды, которые стали отцами этим летомДжаред Падалеки
Звезда культового сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки вместе с женой и тремя детьми живет в фермерском доме в Остине, штат Техас. Актер с женой обустроили свой уютный и комфортабельный дом с помощью дизайнера Вирджинии Дэвидсон.
Читайте также: Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Читайте также: Хилари Дафф поделилась снимками домашних родовХилари Дафф
Известная актриса Хилари Дафф поселилась в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. В доме в георгианском стиле площадью 5260 квадратных футов она живет почти десять лет.
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Читайте также: Звезда сериала "Милые обманщицы" Шей Митчелл родила первенцаШэй Митчелл
Звезда сериала «Милые обманщицы» Шэй Митчелл живет в доме в Лос-Анджелесе, который видела раньше только на картинках, а когда она узнала о его продаже, то сразу же приобрела этот двухэтажный особняк.
Читайте также: Рассекречена летняя диета королевы Елизаветы II
Читайте также: Рассекречена летняя диета королевы Елизаветы IIХелен Миррен
Известная британская актриса и звезда фильма «Королева» Хелен Миррен показала дом Лос-Анджелесе, который хочет продать за 18,5 миллиона долларов.
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