Узнайте, как выглядят особняки зарубежных звезд.

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Для каждого человека собственный дом – это убежище, место уединения или отдыха. Почти каждый человек хочет превратить из своей жилплощади «чудо» архитектуры или дизайна, чтобы там было комфортно и приятно жить.

Не зря говорят, что «даже родные стены лечат». Поэтому Ivona предлагает ознакомиться с самыми смелыми дизайнами домов знаменитостей, которые осмелились продемонстрировать свои интерьерные вкусы.

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Известная британская актриса Кара Делевинь создала собственную «страну чудес». Знаменитость при помощи архитектора Николо Бини построила коттедж «удовольствий» в Лос-Анджелесе. Там у нее есть покер-рум, стая скульптур птиц мексиканского художника Сержио Бустаманте, «веселая» яма для мячей, витрина с причудливыми шляпами и костюмерная для вечеринок, два батута, бассейн и многое другое.

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Известный голливудский актер Эштон Кутчер с женой Милой Кунис и детьми живут в экологически чистом фермерском доме в Лос-Анджелесе. Супругам помогли воплотить дизайнерские идеи известные дизайнеры Ховард Бэкен и Вики Чарльз.

Дом Эштона Кутчера AD

Читайте также: Украинские звезды, которые стали отцами этим летом Джаред Падалеки

Звезда культового сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки вместе с женой и тремя детьми живет в фермерском доме в Остине, штат Техас. Актер с женой обустроили свой уютный и комфортабельный дом с помощью дизайнера Вирджинии Дэвидсон.

Дом Джареда Падалеки AD

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Известная актриса Хилари Дафф поселилась в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. В доме в георгианском стиле площадью 5260 квадратных футов она живет почти десять лет.

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Читайте также: Звезда сериала "Милые обманщицы" Шей Митчелл родила первенца Шэй Митчелл

Звезда сериала «Милые обманщицы» Шэй Митчелл живет в доме в Лос-Анджелесе, который видела раньше только на картинках, а когда она узнала о его продаже, то сразу же приобрела этот двухэтажный особняк.

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Известная британская актриса и звезда фильма «Королева» Хелен Миррен показала дом Лос-Анджелесе, который хочет продать за 18,5 миллиона долларов.

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