ТОП-12 голливудских звезд высокого роста
Ума Турман, Саша Барон Коэн и другие знаменитости, которых считают самыми высокими представителями шоу-бизнеса
Читайте также: ТОП-10 самых многодетных звездных родителейЕсть звезды маленького роста, а есть – высокие, рост которых достигает выше 180 сантиметров и даже 190 сантиметров. Не каждая звезда рада тому, что достигла таких результатов в росте, но деваться некуда. Возможно, именно эта особенность повлияла на их успешную карьеру. Ivona представляет двенадцать голливудских знаменитостей, рост которых выше 177 сантиметров.
Гвендолин Кристи – 191 сантиметров
Элизабет Дебики – 189 сантиметров
Ума Турман – 184 сантиметров
Николь Кидман – 180 сантиметров
Тильда Суинтон – 180 сантиметров
Джулия Робертс – 178 сантиметров
Шарлиз Терон – 177 сантиметров
Блейк Лайвли – 177 сантиметров
Саша Барон Коэн – 191 сантиметров
Николас Холт – 190 сантиметров
Эштон Катчер – 189 сантиметров
Хью Лори – 189 сантиметров
Автор: Леся Сайко
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