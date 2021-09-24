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Есть  звезды маленького роста, а есть – высокие, рост которых достигает выше 180 сантиметров и даже 190 сантиметров. Не каждая звезда рада тому, что достигла таких результатов в росте, но деваться некуда. Возможно, именно эта особенность повлияла на их успешную карьеру. Ivona представляет двенадцать голливудских знаменитостей, рост которых выше 177 сантиметров. 

Гвендолин Кристи – 191 сантиметров

Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
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Элизабет Дебики – 189 сантиметров

Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
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Ума Турман – 184 сантиметров

Ума Турман
Ума Турман
Getty Images

Николь Кидман – 180 сантиметров

Николь Кидман
Николь Кидман
Getty Images

Тильда Суинтон – 180 сантиметров

Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Getty Images

Джулия Робертс – 178 сантиметров

Джулия Робертс
Джулия Робертс
Getty Images

Шарлиз Терон – 177 сантиметров

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Getty Images

Блейк Лайвли – 177 сантиметров

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Getty Images

Саша Барон Коэн – 191 сантиметров

Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Getty Images

Николас Холт – 190 сантиметров

Николас Холт
Николас Холт
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Эштон Катчер – 189 сантиметров

Эштон Катчер
Эштон Катчер
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Хью Лори – 189 сантиметров

Хью Лори
Хью Лори
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Автор: Леся Сайко

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