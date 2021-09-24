Ума Турман, Саша Барон Коэн и другие знаменитости, которых считают самыми высокими представителями шоу-бизнеса

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Есть звезды маленького роста, а есть – высокие, рост которых достигает выше 180 сантиметров и даже 190 сантиметров. Не каждая звезда рада тому, что достигла таких результатов в росте, но деваться некуда. Возможно, именно эта особенность повлияла на их успешную карьеру. Ivonaпредставляет двенадцать голливудских знаменитостей, рост которых выше 177 сантиметров.

Гвендолин Кристи – 191 сантиметров

Гвендолин Кристи Getty Images

Элизабет Дебики – 189 сантиметров

Элизабет Дебики Getty Images

Ума Турман – 184 сантиметров

Ума Турман Getty Images

Николь Кидман – 180 сантиметров

Николь Кидман Getty Images

Тильда Суинтон – 180 сантиметров

Тильда Суинтон Getty Images

Джулия Робертс – 178 сантиметров

Джулия Робертс Getty Images

Шарлиз Терон – 177 сантиметров

Шарлиз Терон Getty Images

Блейк Лайвли – 177 сантиметров

Блейк Лайвли Getty Images

Саша Барон Коэн – 191 сантиметров

Саша Барон Коэн Getty Images

Николас Холт – 190 сантиметров

Николас Холт Getty Images

Эштон Катчер – 189 сантиметров

Эштон Катчер Getty Images

Хью Лори – 189 сантиметров

Хью Лори Getty Images

Автор: Леся Сайко

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